Порошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церкви

19:12

Президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - заявил он, выйдя из собора под перезвон колоколов с председателем Верховной рады Андреем Парубием и представителем вселенского патриарха митрополитом Галльским Эммануилом.

Фото: Twitter президента Украины Петра Порошенко

Порошенко еще раз подчеркнул, что государство "не будет вмешиваться в дела церковные".

Предстоятелем новой церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Об этом объявил со сцены в центре Киева министр культуры Евгений Нищук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что проект устава автокефальной православной церкви предусматривает, что ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх, пишет "Интерфакс".

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до объединительного собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.