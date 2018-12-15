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Порошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церкви

19:12 15.12.2018

Президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", - заявил он, выйдя из собора под перезвон колоколов с председателем Верховной рады Андреем Парубием и представителем вселенского патриарха митрополитом Галльским Эммануилом.

Фото: Twitter президента Украины Петра Порошенко  

Порошенко еще раз подчеркнул, что государство "не будет вмешиваться в дела церковные".

Предстоятелем новой церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Об этом объявил со сцены в центре Киева министр культуры Евгений Нищук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что проект устава автокефальной православной церкви предусматривает, что ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх, пишет "Интерфакс".

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до объединительного собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Темы: Украина, Церковь
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 02:16
Гость: Не патриарх, но митрополит

Это и есть свидетельство того, что создаваемая властями и раскольниками структура не является автокефальной, ибо не обладает необходимым набором прав. Другие церкви это чудо равными себе не признают.
16.12.2018, 02:12
Гость: О Пеце.

Уже придумано название укр.ц.
"ПЦУ".
Видимо, связано с ПеЦей.
16.12.2018, 02:06
Гость: Зое.

Не в 40г. В 40 гг. (+1950).
Да неважно.
Цитирую:"за предательство Руси (имеется ввиду триада -Великорусь,Белорусь и Малорусь) Укр.будет наказана Богом".
.
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