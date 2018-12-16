СМИ узнали о секретном совещании Лукашенко из-за «давления России»

16:10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад провел закрытое совещание с участием высших чиновников. Оно было посвящено независимости Белоруссии, перед участниками был поставлен вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны, сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на информированные источники.

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — сообщил источник.

Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами, рассказал собеседник издания.

Отмечается, что было принято решение пристальнее следить за информационным полем.