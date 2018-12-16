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СМИ узнали о секретном совещании Лукашенко из-за «давления России»

16:10 16.12.2018
Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад  провел закрытое совещание с участием высших чиновников. Оно было посвящено независимости Белоруссии, перед участниками был поставлен вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны, сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на информированные источники.

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — сообщил источник.

Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами, рассказал собеседник издания.

Отмечается, что было принято решение пристальнее следить за информационным полем.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 18:48
Гость: Сторонний наблюдатель.

У Януковича спроси , где эти 3 лярда. Он там у вас под мышкой сидит. Или что тоже вскоре скоропостижно скончается?
16.12.2018, 18:36
Гость: Сила РФ в многонациональности !

В РФ более 150 замечательных народов. Лукашенко хочет поссориться со всеми этими нашими мощными диаспорами. Одумайся! История тебе этого не простит!
16.12.2018, 18:35
Гость: Владимир

Даже?
Крым признали, Абхазию, Южную Осетию.
Это называется "боитесь"?
Донбасс может быть признан только в составе всей Украины. Другими словами это единственный источник легитимности власти в Украине, после Майдана. Он послужит мирному процессу на Украине и сохранению жизней, когда хунта побежит на Запад спасать свой зад.
А вот господа Европейцы чего боятся? В вагоне какого поезда они едут, когда ЕС делает заявление против Северного потока 2?
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