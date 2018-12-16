«Российский след» обходится американцам в миллионы долларов

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14 декабря 2018 года стало известно, сколько американцы потратили денег налогоплательщиков на расследование «российского вмешательства» в выборы власти в США. С момента начала расследования уже израсходовано в общей сложности $25 млн, о чем официально информирует Минюст США.

В опубликованном отчете указан период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2018 года, т.е. полгода. За это время было потрачено $4,6 млн, из них $2,9 млн пошли на зарплату сотрудников, а $580 тыс. потрачены на поездки и сопутствующие расходы, более $900 тыс. пошли на «коммуналку» и аренду, еще около $300 тыс. было потрачено на различные услуги.

При этом само расследование о «российском вмешательстве» началось гораздо раньше. С тех пор Минюст США регулярно публикует подобные отчеты. Поиски «российского следа» обходятся американцам в миллионы долларов, но они продолжают его искать, упорно создавая видимость бурной деятельности пишет издание «Репортер».