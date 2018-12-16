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«Российский след» обходится американцам в миллионы долларов

20:49 16.12.2018
Фото с сайта bitnewstoday.ru
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14 декабря 2018 года стало известно, сколько американцы потратили денег налогоплательщиков на расследование «российского вмешательства» в выборы власти в США. С момента начала расследования уже израсходовано в общей сложности $25 млн, о чем официально информирует Минюст США.

В опубликованном отчете указан период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2018 года, т.е. полгода. За это время было потрачено $4,6 млн, из них $2,9 млн пошли на зарплату сотрудников, а $580 тыс. потрачены на поездки и сопутствующие расходы, более $900 тыс. пошли на «коммуналку» и аренду, еще около $300 тыс. было потрачено на различные услуги.

При этом само расследование о «российском вмешательстве» началось гораздо раньше. С тех пор Минюст США регулярно публикует подобные отчеты. Поиски «российского следа» обходятся американцам в миллионы долларов, но они продолжают его искать, упорно создавая видимость бурной деятельности пишет издание «Репортер».

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 01:46
Гость: лучше подсчитать

Во сколько нам обходится " Американский след " в нашей экономике. На одни передачи по 1 и России 1 по миллиону в месяц на оплату только американцев в студии, плюс орава наших ведущих с квартирами в Лондоне и экспертов. Если проинтегрировать, то выйдет больше чем у американцев в год. А нам это нужно ?
17.12.2018, 00:21
Гость: Хмы

Лёша Кудрин им на протор и берёзовые метлы деньги регулярно высылает.
Просто у их не ладно что в пиндоском королевстве. Детройт - город обреченных, после урагана «Катрина» Новый Орлеан так и не восстановлен.
А жели бы по ним прогулялся Адик с ЕСовской командой?
16.12.2018, 22:58
Гость: Сила РФ в многонациональности !

Наши не дурачки. Это хитрый ход. Наши высокоранговые джигиты отправляют в США и Европу деньги чтобы нанести им ущерб. А в нечерноземье не отправляют чтобы его сохранить. Сила РФ в многонациональности!
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