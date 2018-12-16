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Бывший дипломат обвинил Порошенко в «бегстве» с дебатов в Европарламенте

10:14 16.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент Украины Петр Порошенко покинул дебаты в Европарламенте (ЕП), испугавшись критики. Об этом бывший украинский дипломат Олег Волошин сказал в интервью YouTube-каналу «Капитал».

Как рассказал экс-дипломат, 11 декабря в ЕП обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера, который был посвящен итогам выполнения Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После доклада были намечены дебаты, на которые был приглашен украинский президент.

«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — сказал Волошин.

По его словам, на дебатах обсуждали убийство украинской правозащитницы Екатерины Гандзюк, коррумпированность власти в стране, а также проблемы с электронными декларациями госслужащих Украины.

«Эти все моменты, они, конечно, всплывали, и ему не дали бы возможности отвечать, потому что он сидел бы на балконе для почетных гостей, и ему пришлось бы сидеть, выслушивать», — добавил Волошин.

Ранее депутаты Европарламента приступили к рассмотрению проекта резолюции «О свободе прессы на Украине» по причине «системного политического давления» на СМИ в этой стране. Авторами резолюции стали 43 евродепутата из пяти разных объединений.

Темы: Украина, Европарламент, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 14:09
Гость: Время Ч.

Ее скорее всего все имеют.
16.12.2018, 13:55
Гость: Затем

будет бегство с ужина Ж-20
16.12.2018, 12:18
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ненька-Юкрэйна разрывается между Европой, Америкой и, наверное, Великобританией. Её везде ждут :-)
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