Сенату США представят новый отчет о «российском вмешательстве»

09:25

Россия в ходе так называемого "вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году действовала в пользу кандидата в президенты Дональда Трампа, считают эксперты Проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika.

Как пишет "Интерфакс", они подготовили для Комитета по разведке сената США "самый развернутый анализ компании по дезинформации, развернутой Россией", основываясь на миллионах сообщений, видеоматериалов, фотоснимков "всех важнейших социальных и медиаплатформ", включая Facebook, Twitter и Google, пишет газета Washington Post, которая располагает черновиком документа.

"Ясно то, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и в частности Дональду Трампу", - говорится в докладе.

Эксперты утверждают, что усилия России по манипулированию американцами резко выросли в 2014 году и нарастали с каждым последующим годом.