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Сенату США представят новый отчет о «российском вмешательстве»

09:25 17.12.2018
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия в ходе так называемого "вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году действовала в пользу кандидата в президенты Дональда Трампа, считают эксперты Проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika.

Как пишет "Интерфакс", они подготовили для Комитета по разведке сената США "самый развернутый анализ компании по дезинформации, развернутой Россией", основываясь на миллионах сообщений, видеоматериалов, фотоснимков "всех важнейших социальных и медиаплатформ", включая Facebook, Twitter и Google, пишет газета Washington Post, которая располагает черновиком документа.

"Ясно то, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и в частности Дональду Трампу", - говорится в докладе.

Эксперты утверждают, что усилия России по манипулированию американцами резко выросли в 2014 году и нарастали с каждым последующим годом.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 11:57
Гость: Ёжкин Кот

А что, частным лицам в России запрещено высказывать в соцсетях или где угодно своё личное мнение по поводу любых выборов в любой стране?
17.12.2018, 11:22
Гость: гнус

"И вечный....стон":"виновата" Россия!Уроды эти пиндосы и придурки!По всему миру "распальцовка":"..да мы,да враз,да не допустистим,.....да,...да...".А во "внутренние"выборы "допустили" "вмешательство",шизофрения и клиника,но используется для своих "целей"и результаты есть!
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