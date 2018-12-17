Украинский депутат предложил устроить «охоту» на священников УПЦ
«Открыть охоту» на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) предложил депутат Верховной рады, бывший руководитель запрещенной радикальной группировки «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. О своей инициативе он рассказал в Facebook.
«„Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» — написал Ярош.
В своем посте депутат тэгами отметил генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича и других значимых лиц.
Власти Украины надеются в январе 2019 года получить томос об автокефалии от Константинополя. «Объединительный собор» прошел в Киеве 15 декабря. На нем «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания Думенко выбрали главой «новой церкви».
Каноническая Украинская православная церковь решила не принимать участие в данном мероприятии. В РПЦ низко оценили каноническое значение «собрания» в Киеве.
*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.