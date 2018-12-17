Украинский депутат предложил устроить «охоту» на священников УПЦ

11:38

«Открыть охоту» на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) предложил депутат Верховной рады, бывший руководитель запрещенной радикальной группировки «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. О своей инициативе он рассказал в Facebook.

«„Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» — написал Ярош.

В своем посте депутат тэгами отметил генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича и других значимых лиц.

Власти Украины надеются в январе 2019 года получить томос об автокефалии от Константинополя. «Объединительный собор» прошел в Киеве 15 декабря. На нем «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания Думенко выбрали главой «новой церкви».

Каноническая Украинская православная церковь решила не принимать участие в данном мероприятии. В РПЦ низко оценили каноническое значение «собрания» в Киеве.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.