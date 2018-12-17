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Украинский депутат предложил устроить «охоту» на священников УПЦ

11:38 17.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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«Открыть охоту» на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) предложил депутат Верховной рады, бывший руководитель запрещенной радикальной группировки «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. О своей инициативе он рассказал в Facebook.

«„Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» — написал Ярош.

В своем посте депутат тэгами отметил генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича и других значимых лиц.

Власти Украины надеются в январе 2019 года получить томос об автокефалии от Константинополя. «Объединительный собор» прошел в Киеве 15 декабря. На нем «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания Думенко выбрали главой «новой церкви».

Каноническая Украинская православная церковь решила не принимать участие в данном мероприятии. В РПЦ низко оценили каноническое значение «собрания» в Киеве.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.

Темы: Украина, Церковь, Православная церковь в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 18:39
Гость: Сторонний наблюдатель.

У них садистские замашки в роду со времён Ленина
Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
24 – 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. — Из работы «Как организовать соревнование?
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…Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)

«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам.
Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
Опубликовать их имена.
Отнять у них весь хлеб.
Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.
Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин».
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996.-
17.12.2018, 18:34
Гость: Вы чё там все фашисты?

А в России за фашистскую власть проголосовало 87%.
17.12.2018, 16:35
Гость: Маслодел Агапит

Хорошо сепаратор работает , нонче на окраине . Не то што давече.
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