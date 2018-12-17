]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России

00:38 17.12.2018
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. Особое внимание при этом нужно уделять семьям сотрудников правоохранительных органов.Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Такое поручение главе СБУ Василию Грицаку дал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал «112 Украина».

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - отметил он.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим следствие ходатайствовало в суде о доступе к информации о мобильных разговорах Семочко и его родственников.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2018, 04:17
Гость: Евгений В

А вот это правильно. Таких немедленно надо убирать от любых секретных материалов и от управленческих функций, которые могут в любое время активизироваться на вредительские действия.
Это то, что надо сделать немедленно в РФ. Это же, и дураку ясно, не прикрытая активная пятая колонна в действии. Это только при сплошной коррупционной власти возможно.
17.12.2018, 01:41
Гость: Пионер - всем ребятам пример

Марина Порошенко родилась в Липецке, где у неё куча родственников.
Жена старшего сына Порошенко гражданка России, у которой отец и мать живут в России.
У Министра Иностранных Дел Климкина все родственники проживают в России.
Может президенту Украины с себя начать?
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.