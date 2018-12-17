Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России

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Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. Особое внимание при этом нужно уделять семьям сотрудников правоохранительных органов.Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Такое поручение главе СБУ Василию Грицаку дал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал «112 Украина».

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", - отметил он.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим следствие ходатайствовало в суде о доступе к информации о мобильных разговорах Семочко и его родственников.