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Террористы угрожают расправой жителям в случае их ухода из Идлиба

12:16 17.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Террористы угрожают расправой всем мирным жителям, которые хотят уйти из Идлиба на подконтрольные сирийским властям территории, пишет РИА Новости со ссылкой на и.о. губернатора провинции Идлиб Мухаммада Фади Садуна.

Сейчас приблизительная численность населения в провинции составляет 1,3 миллиона человек. Общая численность населения, включая боевиков и членов их семей, составляет около 1,8 миллиона.

Гуманитарный коридор Абу-Духур открыт со стороны Сирийской арабской республики.

«Террористы препятствуют тем, кто хочет уйти на территорию государства. Угрожают отобрать имущество и расправиться с родственниками», - рассказал Садун.

По его словам неоднократно группы людей хотели покинуть Идлиб, но они подвергались обстрелу. Отмечается, что большинство мирных жителей хотят покинуть подконтрольные террористам территории, но их останавливает страх, что боевики причинят им вред напрямую или через родственников. 

Темы: Сирия, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 14:41
Гость: гнус

Непочатый край "работы" сирийским спецназовцам....
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