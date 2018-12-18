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Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

09:32 18.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Китай за последние 40 лет в ходе реализации политики реформ и открытости смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и государственных структур, заявил во вторник в своей речи по случаю сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией", - цитирует слова Си Цзиньпина РИА Новости.

Он подчеркнул, что "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа".

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. Во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине прошла официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.

Темы: Китай, Борьба с коррупцией в мире
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