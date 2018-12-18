У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

14:30

Родственники в России нашлись у президента Украины Петра Порошенко и главы министерства иностранных дел страны Павла Климкина. Причем родные украинского лидера на референдуме в Крыму поддержали воссоединение полуострова с РФ. Об этом сообщил портал Strana.ua.

Ранее сам Порошенко попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить, есть ли у украинских госслужащих родственники в России. Он пригрозил имеющим родственные связи в РФ возможным увольнением или другими неприятными «бонусами».

Между тем, издание написало, что его невестка Юлия родилась в России и до замужества имела российское гражданство.

Юлия Львовна Порошенко (в девичестве — Алиханова) жила с семьей в Санкт-Петербурге. Ее отец Лев Алиханов раньше был военным, в данный момент он находится на пенсии. Ее мама Елена Алиханова трудится в Ассоциации банков Северо-Запада.

Портал отметил, что дядя и тетя Юлии живут в Крыму. В 2014 году они участвовали в референдуме по воссоединению полуострова с Россией и проголосовали «за».

Также стало известно, что у Павла Климкина тоже есть родственники в Российской Федерации. В 2015 году он связал себя узами брака с Мариной Михайленко, работающей в администрации украинского президента.

Марина является дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко. В 2014 году он получил медаль «За возвращение Крыма». В настоящее время мужчина живет именно там.

Кроме того, у украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева есть младший брат Максим, который проживает в Крыму. Мужчина, судя по его аккаунту в Facebook, заведует пенсионным отделением на почте.

Сами украинские политики пока никак не отреагировали на новости о своих российских родственниках.