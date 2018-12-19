"Журнал The Economist назвал Армению страной года".

13:49

Армения стала страной года по версии британского журнала The Economist. Как объясняет свой выбор редакция, «древнее и часто плохо управляемое государство», расположенное в неспокойном регионе», в этом году показало, что «имеет шансы на демократию и обновление».

«По этой причине Армения является нашей страной года», — подчеркивают авторы редакционной статьи.

Издание отмечает, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, прошлогодний победитель в номинации Франция сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года Мьянма «переживает кровавый регресс», указывают авторы.

«Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой (прости, Япония!). Она призвана отметить прогресс», — говорится в сообщении на сайте издания.

В этом году итоговый выбор делали между тремя «финалистами» — Арменией, ​Малайзией и Эфиопией, пишет РБК.