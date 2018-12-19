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Журнал The Economist назвал Армению страной года

13:49 19.12.2018
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Армения стала страной года по версии британского журнала The Economist. Как объясняет свой выбор редакция, «древнее и часто плохо управляемое государство», расположенное в неспокойном регионе», в этом году показало, что «имеет шансы на демократию и обновление».

«По этой причине Армения является нашей страной года», — подчеркивают авторы редакционной статьи.

Издание отмечает, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, прошлогодний победитель в номинации Франция сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года Мьянма «переживает кровавый регресс», указывают авторы.

«Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой (прости, Япония!). Она призвана отметить прогресс», — говорится в сообщении на сайте издания.

В этом году итоговый выбор делали между тремя «финалистами» — Арменией, ​Малайзией и Эфиопией, пишет РБК.

Темы: Армения
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 23:19
Гость: Европеец

Когда то давно я имел честь выслушать лекцию директора The Economist. Я тогда работал в Либеральном Институте фонда Фридриха Науманна. После лекции я спросил директора - каково их отношение в лейбористам.
Ответил очень красиво - «They do not undertsand us, we do not trust them” - они нас непонимают, мы им недоверяем.
Если хотите знать что такое либерализм - читайте эту газету.
Между прочим консервативную программу Тэтчер делали либералы The Economist.
По моему россияне не знают что такое либерализм и думают, что это тот бардак, который у себя имеют.
19.12.2018, 18:53
Гость: mesozoic_2

"Журнал The Economist назвал Армению страной года".
+
Economist - сплошное разводилово. Денег никто так и не дал революционеру Пашиняну, никогда ничем не занимавшегося, кроме революции. После переворота просил у США конкретную сумму, косили под проект, что обамовцы ему наобещали после переворота - непонятно (хотя, украм первые пару лет отваливали по брови - МВФ, США, ЕС, даже японцы и китайцы), но при Трампе ничего не получит. Обратился к Франции, мол, там у них большая диаспора, - шиш. Пашинян побрел к Путину, но перед этим он же умудрился арестовать пророссийских политиков - в прошлую бузу не пустили митингующих на военные объекты, и даже разблокировали их, преступники! Выпустил пророссийских политиков, но Путин ему - шиш. Опять арестовал пророссийских политиков. Начал докапываться до Газпрома, мол, не так платил налоги. Но гавкнуть на западные концессии боится.
+
Даже интересно, как страна года потерпит крах в следующем году (денег в казне нет, ждем падения армянского драма). Жаль Путин так не сделает - но если убрать армянскую диаспору из Москвы, весь этот криминал, в Армении новая революция начнется. Американское посольство помогло Пашиняну прыгнуть в бассейн без воды, и скоро он долетит до дна бассейна.
19.12.2018, 17:04
Гость: главное у "Экономиста" -

...это фраза "Армения призвана отметить прогресс", а в ней - словечко "прогресс"
пока не поймете всю его скрытую лживость - останетесь "управляемым, слепым дураком"...
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