А такой ли уж красный китайский Красный дракон?

Несмотря на руководящую и направляющую роль компартии (КПК), современный Китай сложно назвать социалистической страной. ВИДЕО

И это несмотря на то, что КПК, которая через три года отпразднует вековой юбилей, до сих пор придерживается курса на построение коммунистического общества.

Звучит весьма странно, если посмотреть на огромное количество частных компаний Китая, где махровым цветом цветет самый что ни на есть капитализм. Причем речь идет не о каких-то там маленьких лавочках и небольших фирмах, а о технологических, электронных, машиностроительных, автомобильных и прочих гигантах.

Без всякого преувеличения можно сказать, что современный Китай – это яркий образчик достижений капитализма и его витрина.



Фото с сайта pixabay.com

Это, вне всякого, сомнения так и… не совсем так, ведь коммунистическая партия до сих пор является главной политической силой страны. Более того, ничего в Китае не происходит без ведома КПК, и такое положение дел будет существовать ещё очень долго. А возможно – всегда.

Объясняется это тем, что Китай в свое время пошел по особому пути развития, которому не так давно Си Цзиньпин дал официальное определение как «социализм с китайской спецификой», что даже было внесено в Устав КПК.

Причем прежние марксистко-ленинские положения и учение Мао Цзедуна не были отвергнуты, а лишь дополнены в соответствии с новыми экономическими реалиями.

Как известно, в мирового экономического лидера Китай начал превращаться при Дэн Сяопине, который в 1979 году взял курс на «перестройку» Поднебесной. В отличие от советской перестройки, закончившейся уничтожением СССР, китайская перестройка преследовала вполне конкретные цели: модернизацию промышленности, развитие сельского хозяйства, науки и военно-промышленного комплекса.

Эти четыре направления были названы приоритетными и по сути повторяли сталинскую модернизацию страны, начавшуюся в 1929 году.

Китайская перестройка именно таковой и являлась. Этот термин в Китае не приобрел того негативного оттенка, какой он приобрел в нашей стране после горбачевской «перестройки». Ведь в отличие от советских «прорабов перестройки», которые начали за здравие, а кончили за упокой, китайские товарищи не занимались дешевым популизмом и бессмысленной говорильней, не плевали в свою историю, не вносили в умы граждан сумятицу, печатая тонны диссидентской и антикитайской макулатуры, а твердо шли к намеченной цели.

Порой даже слишком твердо. Достаточно вспомнить события в Пекине летом 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Результат налицо – за прошедшие сорок лет Китай дорос до второй экономики мира и выпускает на своих заводах и фабриках практически все виды товаров всё для того же мира. За эти годы Китай также превратился из соцстраны в капстрану, правда, Дэн Сяопин призывал не обращать внимания на термины и классификацию существующего строя, а сосредоточиться на достижении поставленных целей.

Задача КПК была превратить отсталый Китай в мирового экономического лидера, и компартия с этой задачей справилась. Партия и далее продолжает следовать ранее взятым курсом, с которого не собирается сворачивать. Да и преступно было бы с него сворачивать, когда налицо многолетний рост экономики и выдающиеся показатели, какие очень редко когда были в мировой истории.

Например, средняя зарплата в Китае составляет 888 долларов или 59 000 рублей. А в энергетической сверхдержаве России, задыхающейся от обилия нефти, угля и газа – 527 долларов или 35 000 рублей. Да и то, приведенные цифры вызывают большие сомнения и скорее являются очередным пропагандистским вбросом одной статистической организации, известной под названием «В гостях у сказки».

О росте благосостояния китайских граждан свидетельствует тот факт, что в середине восьмидесятых годов одной из самых желанных покупок китайской семьи считались наручные часы и мопед, а теперь только автомобилей в Китае продается за год больше 25 миллионов штук. Один концерн Volkswagen продает в Китае почти три миллиона машин в год, что практически в два раза превосходит число всех проданных новых машин в России.



Фото с сайта pixabay.com

В последние годы во многих европейских и не только странах на выставленных на продажу объектах недвижимости появились объявления на китайском языке, чего раньше не наблюдалось. И это неудивительно – Китай и сам стал очень богатой страной, и его граждане разбогатели. О росте благосостояния свидетельствуют и толпы китайских туристов все в той же Европе.

О дальнейшем улучшении жизни китайских граждан продолжают говорить и высшие партийные руководители, причем их слова – это не просто сотрясание воздуха и лапша на уши, что лично нам очень хорошо знакомо. За их словами стоят реальные дела и меры по повышению уровня жизни простых китайцев.

Несмотря на то, что в Китае в капиталистических реалиях уже выросло практически два поколения граждан, идея построения коммунистического общества до сих пор не выброшена в мусорную корзину.

В отличие от отечественных скудоумных и проституирующих «прорабов перестройки», пустивших под откос все завоевания народа за несколько веков, китайские руководители поняли одну простую вещь – социализм возможен только в небедной стране. Это блестяще доказали скандинавские страны и в какой-то мере доказала Западная Европа, которая хоть и является капиталистической, но смогла построить так называемый «умеренный социализм».

Поэтому, когда уровень жизни китайцев ещё вырастет – а он стопроцентно вырастет – не исключено, что мир увидит тот самый социализм с китайской спецификой, который хоть и декларируется, но пока что никто не знает, как он выглядит.

Сейчас Китай самая что ни на есть капиталистическая страна, но у КПК наверняка существуют продуманные планы на перспективу, и можно не сомневаться, что лет через 20-30 мир увидит новый общественный строй. Да, ради него поколениям китайцев пришлось и ещё придется вкалывать как проклятым, но это уже приносит и принесёт свои плоды – их дети будут жить в богатой, сильной, а может, и самой передовой стране мира.