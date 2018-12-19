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В Литве задержали политиков по подозрению в шпионаже в пользу России

17:56 19.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Несколько человек задержаны в Литве по подозрению в шпионской деятельности в пользу России — среди них бывший председатель оппозиционного «Социалистического народного фронта» Альгирдас Палецкис. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на прокуратуру страны.

Точное количество задержанных не называется, однако известно, что все они были связаны с различными непарламентскими партиями. По словам генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, выявленная сеть «представляет угрозу национальной безопасности нашей страны».

Палецкис был заключен под стражу еще в октябре. Источники издания утверждают, что он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб и был задержан с поличным.

Также среди подозреваемых — гражданин России Валерий Иванов, задержанный 18 декабря. У него при обыске было найдено оружие.

За шпионаж в Литве предусмотрено уголовное наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

Темы: Россия, Литва, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 21:56
Гость: Alex202

Надо бы еще черепа промерить. Мало ли что.
19.12.2018, 21:32
Гость: Свой в доску

Правильно зделали. Каленым железом выжечь кремлевскую пятую колонну.
19.12.2018, 19:14
Гость: Время Ч.

Верные пополизы США.
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