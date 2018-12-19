США объявили о полном выводе войск из Сирии

19:58

США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) начали вывод контингента из Сирии, говорится в заявлении Белого дома Сары Сандерс.

"Пять лет назад ИГ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции (против ИГ - ИФ) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - цитирует заявление "Интерфакс".

"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь на любом уровне защищать американские интересы, где это необходимо, и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - подчеркнула Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Перед этим он написал а твиттере, что силы группировки запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии разгромлены и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.