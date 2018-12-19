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США объявили о полном выводе войск из Сирии

19:58 19.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) начали вывод контингента из Сирии, говорится в заявлении Белого дома Сары Сандерс.

"Пять лет назад ИГ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции (против ИГ - ИФ) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - цитирует заявление "Интерфакс".

"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь на любом уровне защищать американские интересы, где это необходимо, и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - подчеркнула Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Перед этим он написал а твиттере, что  силы группировки запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии разгромлены и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

Темы: Сирия, США, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 07:43
Гость: Поручик

Рано радуетесь салаги, если штаты откуда-то выводят войска, то они их обязательно куда-нибудь введут к вам поближе.
20.12.2018, 07:04
Гость: Патриот России

\ Хорошо бы ему прекратить оккупацию Украины и перестать искать провокаций с Россией.
Заодно вернуть отжатое и вывести ИХТАМНЕТов с Крыма!
20.12.2018, 06:52
Гость: причина вывода: дали добро Эрдогану мочить курдов

Эрдоган с Трампом договорился по поводу покупки военной техники, поэтому почему бы не дать другу Эрдогану замочить курдов. Только бизнес и ничего более. А Асад будет отсасывать со своими друзьями и смотреть как турки на сирийской территории мочат курдов.
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