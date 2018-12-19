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Chatham House: Украина – лаборатория Запада

10:26 19.12.2018 , Арина Цуканова

Опыты над жителями Украины продолжаются, на очереди – Беларусь и Молдова

Появившийся в ноябре 2018 года доклад лондонского Chatham House (он же – Королевский институт международных отношений, Royal Institute of International Affairs) не привлёк большого внимания украинских, белорусских, молдавских экспертов.

Фото с сайта fondsk.ru

Между тем знаменитый британский аналитический центр подготовил «дорожную карту» для распределения денег на поддержку так называемого гражданского общества трёх стран – Украины, Беларуси и Молдовы. В докладе эти три бывшие советские республики именуются «находящимися на переднем крае ожесточённой битвы за своё будущее». Битва, разумеется, идёт с Россией.

Украина рассматривается аналитиками Chatham House как «политическая лаборатория», в которой проводится грандиозный эксперимент над властью и населением. Результаты эксперимента планируется использовать в Беларуси и Молдове.

Главная задача аналитической работы, итогом которой стал указанный доклад, – изучить возможности и пути разрыва отношений Украины с Россией во всех сферах от энергетики, торговли и военно-технического сотрудничества до русского языка и Церкви.

В Лондоне считают, что риски возвращения Украины в сферу российского влияния остаются, ведь «руководство России приступило к миссии по восстановлению статуса великой державы». Главные точки «уязвимости», отмечают в Chatham House, – это конфликт в Донбассе, «хищная и раздробленная политическая среда» и низкий уровень информационной безопасности (что ни делай, а население, ориентированное на Россию, так и норовит прильнуть к российским источникам информации).

Отрывать Киев от Москвы придётся долго, говорится в докладе Chatham House: «Усиление и поддержание устойчивости Украины к российскому влиянию является долгосрочным проектом». Опираться Лондон предлагает на «гражданское общество», проявившее себя во время событий 2013-2014 гг. в Киеве и показавшее свою активность в Донбассе (имеются в виду карательные батальоны «добровольцев», которые в первые месяцы войны совершали преступления против жителей мятежных республик – их похищали, пытали, грабили и убивали, насиловали, содержали в подвалах, ямах и контейнерах).

От потери Крыма и конфликта на востоке страны, посчитали британские аналитики, Украина потеряет примерно 100 млрд долларов, «если оккупированная украинская территория никогда не будет возвращена». Эти потери доклад Chatham House сопоставляет с потерями… от урагана «Сэнди», которые составили около 65 млрд долларов.

О человеческих жертвах войны с Донбассом в докладе не сказано ни слова; люди для специалистов из Лондона – расходный материал в эксперименте по отрыву Украины от России.

Авторы доклада сокрушаются о том, что 1,5 миллиона внутренних переселенцев, которые бежали от войны на подконтрольную украинскому правительству территорию, «создали серьёзное давление на социальную инфраструктуру и без того хрупкую»; кроме того, Украина «потеряла доступ к критически важным запасам угля» и контроль над почти 500-километровым участком границы с Россией.

Несмотря на утраты, отмечают в Chatham House, конфликт в Донбассе «помог сплотить украинцев вокруг идеи государственности и ускорил процесс создания национальной идентичности».

Выводы британских экспертов приводят к мысли о том, что фантомная «российско-украинская война» (на самом деле, вооружённое нападение сил киевского режима на Донбасс) – это «опыт», проводимый Западом в «политической лаборатории», каковой стала Украина. Погибшие и покалеченные с обеих сторон – это «лабораторные мыши», жизнями и здоровьем которых должна быть оплачена новая украинская национальная идентичность. Нерусская – это главное!

У войны, призванной сконструировать «украинскую нацию», есть побочные явления: доклад Chatham House называет высокий уровень преступности в стране, слабую способность участников АТО (ныне называемой ООС) адаптироваться к гражданской жизни, усиление социального стресса, сложности переселенцев, неоднозначное отношение к возможному мирному разрешению конфликта.

В Лондоне обеспокоены тем, что в Донбассе в 2015 году почти 60% опрошенных граждан согласны были на любые компромиссы с ДНР и ЛНР, «тогда как в центральной части Украине этот показатель составлял всего 17%». Данные свежих исследований британские аналитики не публикуют, дабы не смущать западных покровителей «украинского проекта», поскольку социология показывает – жители Украины устали от войны и стали лучше относиться к России (48% определили своё отношение как «хорошее» и «очень хорошее» против 37% в 2017 году). При этом 50% опрошенных считают, что отношения Украины и России должны быть открытыми, без виз и таможен, а ещё 4% выступают за единое государство.

Симпатии и антипатии украинского населения откатились к уровню апреля 2014 года и грозят двинуться ещё дальше – к показателям довоенных лет (тогда 86% населения Украины хотели добрососедских отношений с РФ).

«Украинский проект» проваливается, но в Лондоне призывают продолжить «опыты»: улучшить военную координацию принятием специальных законов; реформировать СБУ; исключить конкуренцию стратегий реинтеграции Донбасса и Крыма (аналитики Chatham House указывают на министра внутренних дел Авакова, имеющего концепцию реинтеграции, отличную от официальной); сосредоточиться на вспоможениях «неправительственным организациям» (в докладе указано, что 56% таких организаций «полагаются на финансирование от западных доноров, в то время как только 16% получают частные пожертвования из внутренних источников»; многие новые НПО вблизи линии фронта – в Славянске, Мариуполе, Краматорске, Константиновке – созданы на деньги USAID), их задача – предлагать «культурный продукт, имеющий отношение к Донбассу»); использовать «мягкую силу» в отношении жителей ДНР и ЛНР, пересекающих линию разграничения.

В Chatham House более всего опасаются предстоящих в 2019 году президентских и парламентских выборов, поскольку со времён «революции гидности» Западу так и не удалось до конца избавить подопытную украинскую территорию от политических сил, ориентированных на прочные связи с Россией.

«У открыто пророссийских партий теперь мало шансов конкурировать на политическом пространстве по всей стране. Вместо этого они переходят к развертыванию другой тактики: поддержке идеи содействия миру любой ценой, пропаганде компромисса и распространению мнений о том, что Запад не поможет Украине вернуть утраченные территории и восстановить экономику», – говорится в докладе.

В Лондоне заранее постановили, «Россия будет стремиться восстановить фактический контроль над значительной частью политического спектра, потенциально используя выборы в интересах партий, лояльных Москве, с целью создания расколотого парламента».

В Chatham House подсказывают Киеву, что Россию следует обвинять в «стремлении подорвать легитимность избирательного процесса на Украине путём организации кибератак на избирательную инфраструктуру» и через поддержку местных групп, ратующих за более широкую автономию Закарпатья, Бессарабии, Запорожья и даже Галиции, а также «политических разрушителей» вроде Надежды Савченко или… Михаила Саакашвили.

Помимо «влияния России» в Chatham House указывают на риск усиления в период украинских выборов радикальных группировок. «Эти группы невелики (например, «Национальный корпус» насчитывает порядка 1000 членов) и едва ли имеют шансы выиграть места в парламенте. Однако у них хорошие возможности для набора пополнения из числа более 300.000 ветеранов АТО, многие из которых разочарованы в основных партиях и страдают от экономических трудностей». Радикалы «могут сорвать будущие выборы», сигнализируют британские эксперты; кроме того, их действия «помогут России продвигать мнение об Украине как о «фашистском, неонацистском» государстве».

Британские эксперты подвигают Порошенко к тому, чтобы «срочно противостоять» радикалам и увеличению оборота незаконного оружия. Рекомендация фантастическая: представители радикального национализма глубоко встроены в украинскую власть – от парламента до МВД и армии, ряд из них действует под крылом СБУ, некоторым отданы «на хозяйство» отдельные районы Киева. Разоружить и ликвидировать многочисленные вооружённые группировки – как сугубо бандитские, так и с удостоверениями полицейских и военными билетами – смогут разве что иностранные ЧВК, но чем обернётся такая «ночь длинных ножей», не скажет никто.

«Специфическим риском», связанным с предстоящими украинскими выборами, в Chatham House называют «коллапс поддержки проевропейских сил, низкое доверие ко всем партиям… и обособление граждан от политики». Развитие такой тенденции может привести к тому, что на авансцену выйдут пророссийские, евроскептические силы, пропагандирующие мир в Донбассе и более тесные отношения с ЕАЭС. Не к месту в докладе помянута даже «Альтернатива для Германии», у которой якобы имеются на Украине симпатизирующие.

Ещё один риск для украинских выборов Chatham House разглядел в нетерпимости этнических украинцев к согражданам иной национальности и другого вероисповедания: 46% опрошенных сказали, что не доверяют неукраинцам, а 49% не испытывают доверия к представителям не «своей» религии.

У британских экспертов неприятие «украинской титульной нацией» иных, «нетитульных» граждан рассматривается в кривом зеркале «российского вмешательства»: дескать, из-за слабой интеграции национальных меньшинств в украинское культурно-политическое пространство легко разжигать напряжённость между этническими группами, и Россия этим пользуется. Несмотря на тотальную «декоммунизацию» Украины, включающую запрет Коммунистической партии и полтысячи ограничений в отношении других организаций и СМИ, «Россия продолжает дестабилизировать Украину, завербовав людей по всей стране», заявляют англичане.

И наконец пресса и телевидение. Составителям доклада Chatham House они тоже представляются опасными. Особенно опасны социальные сети и частные медиа. «Только 27% опрошенных говорят, что украинские СМИ предоставляют достоверную информацию о событиях в стране и конфликте на востоке», а в Одессе и Херсоне вообще «категорически не одобряют украинские СМИ». В чёрный список авторы доклада Chatham House занесли телеканалы NewsOne, 112 Украина, Интер. А после запрета социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», «финансируемые Кремлём группы мигрировали в сеть Facebook, которой пользуются 35% украинцев». Видать, Цукерберг тоже играет за Москву.

Для борьбы с «российским влиянием» в Chatham House предлагают реформу СМИ (то есть новые запреты), призывают Запад поддерживать проект общественного вещания и ресурсы, «развенчивающие фальшивые истории». О свободе слова нет даже речи: подопытным гражданам Украины она не нужна.

Кроме того, средства, выделяемые на украинскую «политическую лабораторию», должны по рекомендации Chatham House быть сосредоточены на поддержке проектов, «направленных на повышение осведомленности о местных и национальных культурных особенностях» с тем, чтобы регионы [Украины] успешнее отстаивали «свои нерусские национальные идентичности».

Эксперимент над Украиной продолжается. Работа в «политической лаборатории» кипит – на очереди Беларусь и Молдова. 

Темы: Ситуация на территории б.СССР
Источник: Фонд Стратегической Культуры
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2018, 12:09
Гость: люди для специалистов из Лондона – расходный материал

А самое страшное,что наши либерасты не перестают смотреть в рот и работать по указке этих "специалистов из лондона"!Результаты мы видим в нашей России.
19.12.2018, 12:08
Гость: полухохол

Да и ... с "имя"!Каждый народ заслуживает то и того,что и кого выбирает!"Укропы" выбрали бандеровцев и "слюни" ,которые пускает Кремль уже 5-ть лет,до блевоты надоели!С Россией разберитесь,где вор на воре, от Кремля до "творческой братии",а потом "пойте песни","об одном народе",который 5-й год живет под бандеровцами-фашистами и только гроши клянчает,да в свинарниках у ляхов "безвиз" отрабатывает!
19.12.2018, 11:56
Гость: С удовлетворением

понаблюдал бы научный эксперимент, как жители мелкобритании привыкают к препарату "Новичек" и к препарату "Королевский кобальт".
Самые стойкие, из оставшихся, дали бы новую популяцию мелкобритов удивительно стойкую к химии. Потом можно было бы эту популяцию назвать "Мелкобрит обыкновенный химически толерантный".
Почему же отечественная наука уклоняется от проведения прорывных научных экспериментов? Может быть, деньги разворовываются, не достигая ученых?
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