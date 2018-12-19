Британия вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны

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Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которой не следовала со времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках оборонного ведомства возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, однако затем расформировали после начала перестройки в СССР.

Уильямсон также заявил, что подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как рассказал министр, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая "почти достигла уровня холодной войны".

Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям, рассказал Уильямсон.