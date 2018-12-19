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Британия вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны

06:56 19.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которой не следовала со времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках оборонного ведомства возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, однако затем расформировали после начала перестройки в СССР.

Уильямсон также заявил, что подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как рассказал министр, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая "почти достигла уровня холодной войны".

Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям, рассказал Уильямсон.

Темы: Россия, Великобритания
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 12:11
Гость: Добавлю

На совести англов сдача половцам князя Игоря на Непрядве, убийство Андрея Боголюбского, раздробление Руси перед организованным ими же нашествием монголов, передача им оперативных планов русских перед битвами на Калке и Сити... Сдача Москвы Тохтамышу и Гирею позже.Приглашение королевича Владислава на московский стол. Шуйского с Болотниковым и Разиным чуть не забыл...
"этот перечень не полный и его можно еще бесконечно продолжать, но нет смысла..."
19.12.2018, 11:59
Гость: гнус

Война никогда и не прекращалась!Подтверждение этому "разваленный"западом СССР,а сегодня, "профуканная" Украина с натовскими холопами-холуями.Этому поспособствовали, как "иуда горбатый",все "продавший"вместе с "высшим руководством"Союза,так и сегодняшние иллюзионисты Кремля, без здравого смысла(который где-то "потерялся" и они его не могут найти)и способности реагировать на РЕАЛИИ ,как в стране ,так и вне!
19.12.2018, 10:50
Гость: шаман

Кремль своими многолетними усилиями "миротворца"(на которые, еще много веков назад, "цивилизованный" запад "с верхнего шеста курятника"....")многое потерял материального и стратегического!Запад всегда останется "сатаной"(противником)Государства Российского!И чем раньше в Кремле "уйдут" от своих миротворческих иллюзий и "вернутся"в ЕЖЕДНЕВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ,ТЕМ БЫСТРЕЕ РОССИЯ СТАНЕТ СТРАНОЙ ,ИМЕЮЩЕЙ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ!
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