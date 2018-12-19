Грядущий транзит власти в Казахстане: как меняется внутриэлитный баланс сил в стране

18:23

Казахстан находится в фокусе особого внимания ввиду грядущего транзита власти

Казахстан, являющийся одним из приоритетных направлений внешней политики России, находится в фокусе особого внимания ввиду грядущего транзита власти. Н. Назарбаев, возглавляющий Казахстан с 1989 года, стремится поддерживать внутриэлитный баланс сил в стране, что непросто на фоне приближающихся президентских выборов 2020 года.

Истечение пятого президентского срока Назарбаева заставляет наиболее сильных с точки зрения ресурсов и аппаратного веса акторов активизироваться на внутриполитической арене. России в этих условиях необходимо ориентироваться на «преемников», максимально завязанных на Россию.

Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта personal.akorda.kz

Сегодня уже можно говорить о том, что институциональный контур транзита власти очерчен и выглядит он следующим образом:

Во-первых, несмотря на грядущие ротации, позиции первого президента страны закреплены в системе власти пожизненно посредством внесения изменений в закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», давших Назарбаеву как первому президенту Казахстана «в силу его исторической миссии пожизненное право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя». Данное изменение служит своеобразной подстраховкой для самого Назарбаева и его семьи.

Учитывая, что Назарбаев ориентирован на управляемый транзит, его задача, выбрав себе преемника, сохранить максимальное влияние в политической системе страны и иметь достаточное количество рычагов давления на ситуации. Более того, статья 46 раздела III Конституции Республики Казахстан гласит, что «Президент Республики Казахстан, его честь и достоинство неприкосновенны.

Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики и его семьи осуществляются за счет государства». Положения данной статьи распространяются на экс-президентов Республики, что дает определенную гарантию семье президента. Важность данного аспекта видна на примере соседнего Узбекистана, где позиции семьи Каримова серьезно ухудшились после его смерти, а политика экс-президента подверглась нападкам со стороны правящей элиты, обвиняющей теперь его в коррупции и установлении режима диктатуры.

Во-вторых, Н. Назарбаев создал инструмент для борьбы с реальной и потенциальной оппозицией, подписав закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», который предусматривает особые полномочия Комитета национальной безопасности в отношении расследования преступлений, совершенных военнослужащими, сотрудниками антикоррупционной службы или специальных государственных органов.

Если говорить о кадровых «раскладах», то среди основных преемников Назарбаева можно выделить Карима Масимова, Тимура Кулибаева, Даригу Назарбаеву. Определенные перспективы имеет также Касым-Жомарт Токаев. Рассмотрим позиции каждого из них, выделив сильные и слабые стороны.

Среди сильных сторон Карима Масимова можно отметить, прежде всего, силовой ресурс, так как в случае форс-мажорных обстоятельств и перехода к неуправляемому транзиту, именно он может стать основным в борьбе с политическими оппонентами. Серьезным подспорьем Масимову служит поддержка Правительства и акиматов, сформированных еще при его премьерстве. В отношении внешнего центра силы, основную поддержку Масимову оказывает КНР.

Он в прошлом окончил Пекинский институт языка и культуры, на протяжении длительного времени работал в Китае в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный округ) и Гонконге. Среди всех политиков Казахстана считается наиболее «прокитайским».

Против Карима Масимова может сыграть этническая принадлежность. Он уйгур по национальности, а в Казахстане, чья государственность по большей части строилась по этнократическому принципу, уйгур на позиции главы государства может вызвать недовольство не только со стороны остальных элитных групп, но и со стороны населения.

А, чрезмерное укрепление его позиций в системе власти, а также доминация силовиков в целом, может испугать самого Назарбаева и членов его семьи, что приведет к очередной ротации. Против Масимова играет и факт чрезмерной «близости» с Китаем.

Вторым претендентом на пост главы государства может считаться Тимур Кулибаев, средний зять Назарбаева (женат на Динаре Назарбаевой), являющийся кандидатом от бизнеса. Среди его сильных сторон - контроль над углеводородным сектором экономики Казахстана через ведущую нефтяную компанию «КазМунайГаз», а также ведущие позиции в медиа-сфере, уступающие только Дариге Назарбаевой.

Инструментом для продвижения его политических интересов является партия «Бирлик», созданная в 2013 году. Несмотря на то, что на выборах в Мажилис в 2016 году партия показала незначительный результат и не прошла в Парламент страны, набрав 0,29 % голосов избирателей, она может выдвинуть Кулибаева кандидатом в президенты. Учитывая, что серьезных государственных постов Кулибаев не занимает, а изменения в законе «О выборах», обсуждающиеся последние годы, нацелены на снижение прав самовыдвиженцев, то надеяться на выдвижение от правящей партии «Нур Отан» ему особо не приходится.

Поддержку Кулибаеву оказывает бизнес-сообщество через национальную палату предпринимателей «Атамекен» (Председатель Президиума), а также через Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора «Kazenergy» (является Председателем). Немаловажную роль играет и поддержка финансового сектора страны в лице Казкоммерцбанка (ключевая фигура – Кенес Ракишев).

Группа Казкоммерцбанка была вынуждена примкнуть к Кулибаеву в середине 2000-х с целью противостояния давлению Р. Алиева, экс-супруга Дариги Назарбаевой. Сложившаяся коалиция составляет серьезную конкуренцию Кариму Масимову, а родственные отношения с Назарбаевым (является его средним зятем) определяют его доступ к основным ресурсам в стране.

Против Кулибаева могут сыграть жанаозенские события 2011 года, в ходе которых протестовали работники государственной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», требуя сначала только причитающиеся им выплаты, а впоследствии и отставки Президента.

В результате жанаозенских событий, Назарбаев объявил об увольнении Тимура Кулибаева с поста главы фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», который и владеет госпакетом нефтедобывающих компаний, за нерешенность социально-экономических вопросов трудящихся, приведших к массовым забастовкам. Негативно сказывается на имидже Кулибаева и активная кампания в СМИ, обнажающая его личную жизнь, слухи о наличии двух внебрачных детей и пр. Это может повлечь за собой личное недовольство Н. Назарбаева.

Третьим претендентом на пост Президента Казахстана является старшая дочь Елбасы - Дарига Назарбаева. Ее ключевым ресурсом служат родственные связи с главой государства, что и определяет ее доступ к ресурсной базе страны, а также положение в системе власти.

Вторым преимуществом Д. Назарбаевой служит ее управленческий опыт и количество серьезных аппаратных союзников, среди них Берик Имашев (сват Дариги Назарбаевой) - с сентября 2016 года Председатель Центральной избирательной комиссии РК, Нурлан Нигматуллин – с 22 июня 2016 года Спикер Мажилиса Парламента РК.

Сильной стороной Д. Назарбаевой являются доминирующие позиции в медиа-сфере, ключевой актив - информационное агентство «Хабар». В прошлом в бытность супружества Дариги с Р. Алиевым чета частичном контролировала финансовый сектор Казахстана через Нурбанк.

Против Д. Назарбаевой, прежде всего, играет ментальная особенность восточных обществ, где исторически лидер государства, отец нации – мужчина. «Черным пятном» в биографии Назарбаевой являются действия экс-супруга Р. Алиева, обвиняемого в попытке совершить государственный переворот в Казахстане. Подобные «слухи» серьезно подрывают доверие со стороны Президента, окружение которого выстроено на основе лояльности и личной преданности.

Последнее особенно актуально, учитывая, что Д. Назарбаева до сих пор не заняла пост Председателя Сената РК, который сделал бы ее, согласно Конституции, первым претендентом на пост и.о. главы государства в случае форс-мажорных обстоятельств и повторения узбекского сценария.

Если же смотреть на расклад сил, опираясь на Конституцию Республики Казахстан, то «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти» полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента - К.-Ж. Токаеву.

Среди его сильных сторон - управленческий опыт (в прошлом премьер-министр страны, глава МИДа), а также контакты и связи на внешнеполитической арене (в прошлом заместитель Генерального секретаря ООН — Генеральный директор отделения ООН в Женеве). Внешним центром силы, на который ориентирован Токаев, является КНР, где он работал длительное время.

Однако, к представителям элиты первого уровня, куда входят члены президентской семьи, а также их близкое окружение, он не относится. Против Токаева играет также и возраст - ему 65.

Каковы шансы указанных кандидатов на успех в борьбе за «президентское кресло»

Перспективы Карима Масимова

Памятуя опыт соседнего Узбекистана и роль Р. Иноятова в экстренно начавшемся транзите власти, можно отметить, что в случае форс-мажорных обстоятельств (болезнь или смерть лидера страны) именно Карим Масимов имеет самые подстрахованные позиции среди всех рассматриваемых фигур и наибольшую возможность для маневра.

Однако, на сегодняшний день Назарбаев создал систему сдерживания всех основных кандидатов на свое место – так, замом Масимова является племянник Назарбаева Самат Абиш, который отслеживает действия формального начальника, также Назарбаев в лице Совбеза создал фактический противовес КНБ. Так что Масимов пока контролируется с двух сторон.

Тем не менее, на сегодняшний день, его полномочия и влияние существенно укрепились, как и позиции силовиков в целом. Так, подписав закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», Назарбаев дал Кариму Масимову карт-бланш, который в случае определенных обстоятельств может воспользоваться им в своих целях для борьбы с политическими конкурентами.

Еще одним конкурентным преимуществом Масимова являются выстроенные отношения со старшей дочерью Президента - Даригой Назарбаевой, которая работала вместе с ним в Кабинете министров, занимая пост вице-премьера. За время совместной работы они сумели выстроить эффективный тандем, однако, в свете недавних перестановок в органах государственной власти, их позиции были разведены Н. Назарбаевым при увеличении аппаратного веса каждого из них.

Соответственно, в настоящее время, их коалиция распалась, однако, в случае изменения конъюнктуры и кончины или ухода с поста Н. Назарбаева, они вполне могут выступить заодно. Дарига Назарбаева, несмотря на свой аппаратный вес и позиции в медиа-сфере и финансовом секторе Казахстана, будучи женщиной имеет не так много шансов в плане борьбы за президентское кресло. А вот выступить «вторым номером», что позволит ей остаться на политическом пространстве Казахстана, она вполне может. Кариму Масимову такой сценарий тоже выгоден, так как коалиция с членом президентской семьи повышает его шансы на успех.

Перспективы Тимура Кулибаева

Конкурентным преимуществом Т. Кулибаева является его широкая поддержка со стороны руководителей нефтегазового и финансового секторов, а также косвенная поддержка Российской Федерации (примечательно, что он является членом совета директоров ПАО «Газпром» с 2011 года). В его активе также контакты с российскими, китайскими и европейскими элитами, т.е. основными зарубежными «игроками» в РК.

Препятствием для Кулибаева может стать отсутствие официального поста в высших эшелонах власти. В случае форс-мажорных обстоятельств он окажется дальше всех от «президентского кресла». А вот в случае продолжения управляемого транзита, он может войти в число фаворитов.

Перспективы Дарига Назарбаевой

Выше уже было сказано об особенности восточных обществ и роли женщин в них. Выступить на первых ролях Д. Назарбаевой будет очень сложно, а вот построить грамотную коалицию она вполне может. Другое дело, насколько прочным и длительным окажется выстроенный союз.

Перспективы К.-Ж. Токаева

Последние ограничения, прописанные в законе «О выборах», а также связанные с ними проверки состояния здоровья при выдвижении кандидатуры во многом связаны с необходимостью сократить количество потенциальных претендентов на пост Президента страны. Судя по всему, подобные институциональные изменения могут сыграть и против Токаева, исключив его не просто из списка претендентов на президентское кресло, но и ограничив перспективы стать и.о. в случае форс-мажорных обстоятельств.

Учитывая, что в соседнем Узбекистане вопреки всем правилам и закону и.о. президента – председатель Сената Н. Юлдашев через 6 дней после вступления в должность взял самоотвод, сохранив при этом пост в Сенате при Мирзиёеве, мы вполне можем увидеть повторение сценария. Против Токаева играет главный аспект - он не является родственником главы государства и не имеет должной поддержки среди элиты Казахстана.

Кроме того, против Токаева играет факт длительной работы в КНР (посольство СССР в Пекине). За ним, как и за Каримом Масимовым, тянется «шлейф слухов» о сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Выборы 2020



Совершенно иной сценарий может быть разыгран в случае, если Н. Назарбаев выдвинет свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. Выдвижение Назарбаева будет фактически приравнено к его досрочной победе, второго по уровню популярности и поддержке со стороны ключевых элитных групп кандидата найти сложно.

Подобное развитие ситуации даст ему времени для подготовки «своего кандидата», коим с большой вероятностью может стать его племянник Самат Абиш. И тогда через несколько лет вполне реален сценарий с досрочными президентскими выборами и выдвижением Абиша на пост главы государства.

В пользу С. Абиша говорят его родственные связи с главой государства, молодость, а также неплохие позиции в силовых структурах. Его выдвижение может стать удобным для Н. Назарбаева, который на первых парах будет контролировать «преемника» с позиции Председателя Совбеза и Елбасы.

Проблема заключается в том, что такой логичный сценарий с передачей власти родственнику может наткнуться на естественные проблемы – ухудшение состояния здоровья действующего главы государства. И из управляемого транзита ситуация перейдет в состояние хаоса и «борьбы всех против всех».

Автор - Дарья Осинина

