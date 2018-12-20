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Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции

07:05 20.12.2018
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Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж в среду выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишеля Темера, пишет "Интерфакс".

Обвинения предъявлены в рамках расследования коррупционных схем, связанных с управлением портами страны.

Ведомство считает, что Темер за взятки в 2017 году издал указ, разрешающий продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет. В администрации президента заявили, что глава государства может предъявить доказательства своей невиновности.

Процесс против Темера на посту президента может начаться только в случае одобрения бразильским парламентом. Однако, полагают СМИ, это произойдет уже в январе следующего года, когда закончится срок полномочий Темера.

Темы: Бразилия, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 11:43
Гость: Это

вам не чайка.
20.12.2018, 09:16
Гость: Хмы

Дон Болтон приде порядок наведе!
Поставит паном головой Педро Порошенко.
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