Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции

07:05

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж в среду выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишеля Темера, пишет "Интерфакс".

Обвинения предъявлены в рамках расследования коррупционных схем, связанных с управлением портами страны.

Ведомство считает, что Темер за взятки в 2017 году издал указ, разрешающий продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет. В администрации президента заявили, что глава государства может предъявить доказательства своей невиновности.

Процесс против Темера на посту президента может начаться только в случае одобрения бразильским парламентом. Однако, полагают СМИ, это произойдет уже в январе следующего года, когда закончится срок полномочий Темера.