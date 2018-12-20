Минфин США внес в санкционный список Петрова и Боширова

10:54

Министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и четыре компании из России, связанные с ГРУ и с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В новую версию списка попали в том числе Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, а также Федеральное агентство новостей.

Правоохранительные органы США считают, что ГРУ координировала операцию по вмешательству в выборы президента в 2016 году. В рамках этой операции сотрудники «фабрики троллей», подконтрольной Пригожину, писали в соцсетях комментарии с целью повлиять на общественное мнение.

По версии Bellingcat и издания The Insider, Руслан Боширов и Александр Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.