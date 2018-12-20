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Минфин США внес в санкционный список Петрова и Боширова

10:54 20.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и четыре компании из России, связанные с ГРУ и с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В новую версию списка попали в том числе Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, а также Федеральное агентство новостей.

Правоохранительные органы США считают, что ГРУ координировала операцию по вмешательству в выборы президента в 2016 году. В рамках этой операции сотрудники «фабрики троллей», подконтрольной Пригожину, писали в соцсетях комментарии с целью повлиять на общественное мнение.

По версии Bellingcat и издания The Insider, Руслан Боширов и Александр Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 14:00
Гость: НАГ

Если верить пиндосам, то эти два перца - крутые парни из ГРУ.
Тогда почему они не смогли связать двух слов в интервью с Симонян?
Буквально 2-х слов! Обычно ГРУшники начитаны и образованы, в отставке становятся писателями. А эти - ни бэ ни мэ ни кукареку. Ну какие из них писатели, даже в будущем?
НО, если пиндосы, всё-таки, правы и эти перцы из ГРУ, тогда почему таких идиотов наши держат в разведке? Не в этом ли причина неадекватного поведения Трампа и обострения международной напряжённости? Значит пиндосы правы, если включили в санкц. списки этих двух совершеннопотрясающих разведчиков-диверсантов, умело маскирующихся под дефективных детей тов.Шмидта.
Что слышно об их награждении орденами-медалями? Ведь пора!
20.12.2018, 13:44
Гость: Петр

ну амеры и тупые !!! (С) Задорнов.

Когда Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в США поедут, Родина им в качестве бессрочной вызы танки выдаст.

Эти ребята не соплежуи типа Козырева , Лаврова или самого наногения - если уж поедут в США, то мало не покажется...
20.12.2018, 13:07
Гость: Петро

Ничего они не узнают. Это экспортный вариант.
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