Украинскую православную церковь обязали признаться в принадлежности Москве

18:30

Депутаты Рады приняли закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата будет обязана указать в названии принадлежность к РПЦ. Документ поддержали 240 депутатов.

Законом предусматривается, что «религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны». Так Киев в очередной раз подчеркнул, что считает Россию «страной-агрессором».

Законопроект № 5309 был внесен в Верховную раду еще в октябре 2016 года. Два года документ рассматривали в комитетах, после чего наконец депутаты решили проголосовать.

На Украине между тем создали собственную церковь, отдельную от канонической УПЦ. 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор. На нем выбрали главу новой украинской церковной структуры — епископа неканонической УПЦ Киевского патриархата Епифания Думенко. На местах украинцев всеми силами пытаются делать прихожанами новой церкви, вплоть до репрессивных мер и давления на детей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тем временем предстоятелей других православных церквей во всем мире не признавать созданную властями Украины при поддержке Константинополя и независимую от РПЦ церковь. По словам патриарха, новосозданная структура нецерковна.