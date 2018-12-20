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Японские СМИ опубликовали рассекреченные записи переговоров по Курилам

15:01 20.12.2018
Курильские острова. Фото с сайта wikipedia.org
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В январе 1960 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Японии Нобусукэ Киси и президент США Дуайт Эйзенхауэр в ходе встречи должны были обсудить проблему Курил и обговорить возможное заключение мирного договора между Токио и Москвой. Об этом со ссылкой на рассекреченные накануне дипломатические записи сообщает японское агентство Jiji Press. Данные о том, что материалы попали в общий доступ, подтверждают также издания Mainichi и Japan Times.

Архивные документы местное Министерство иностранных дел, как поясняет Jiji Press, готовило для Киси. Материалы политик должен был использовать в ходе визита в США и встречи с Эйзенхауэром. Из документов, по информации агентства, следует, что возможным решением проблемы северных территорий в Токио тогда рассматривали теорию «двух островов + α [плюс альфа]».

Эта теория, как уточняет Jiji Press, предполагала, что Японии должны быть возвращены не четыре острова, на которые она претендует сейчас, а два — гряда Хабомаи и Шикотан. Кроме того, японская сторона, согласно документам, имела право выдвинуть Советскому Союзу некоторые «условия», которые он обязан был соблюсти. После этого стороны, как полагали в Токио, могли заключить мирный договор, пишет РБК.

Что именно предполагали «условия» для СССР, в документе не уточняется. В целом теория, как поясняет Jiji Press со ссылкой на рассекреченные документы, была основана на требованиях рыбаков из города Немуро на острове Хоккайдо, которые помимо возвращения Хабомаи и Шикотана желали обеспечения «безопасной работы в прибрежной зоне».

Россия и Япония уже 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора, которое так и не было подписано после Советско-японской декларации 1956 года. Заключению этого соглашения препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия, в свою очередь, настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.

Темы: Курильские острова, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 19:40
Гость: кенто

По Хоккайдо. Самолеты были заправлены, бомбы подвешены полетное задание , маршрут и цели доведены.Вылет утром Амеры не собирались вмешиваться официально. Приказ отменили утром.Там было что -то другое.
20.12.2018, 18:44
Гость: RS

Сибиряк, очень сильно ошибаешься! Тот, кто отдал Норвегии Русские Северные воды, совсем не троцкист, а либерал, или, как теперь принято их называть, либераст. Троцкий желал превратить Россию в хворост для мировой революции, Коминтерна. Либерасты готовы сделать тоже самое для мировой финансовой олигархии, для Фининтерна, а потому следуют всем его рекомендациям.
20.12.2018, 16:06
Гость: Сибиряк

Что же Китай молчит.Без Армии Советского Союзя японцы докончили бы уничтожение китайского народа.Даже бочки с ядом были приготовлены японцами на территории Китая..Надеяться на троцкистов,которые отдали Норвегии Русские Северные воды ,но сидят сейчас преспокойно в Кремле.-Надеяться на этих евичей нельзя.Эту нацию японцев надо держать в ее теперешних границах и не допускать их к ядерному оружию.
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