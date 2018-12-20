Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии

07:45

Группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой отменить его решение о выводе американских войск из Сирии, пишет "ИНтерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Если вы решите довести до конца свое решение о выводе наших войск из Сирии, то любые остатки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, безусловно, возобновят и усилят свои действия в регионе", - написали законодатели. Кроме того, по мнению сенаторов, Сирии угрожает не только террористы.

"Жестокая диктатура Башара Асада продолжает тяжело давить на сирийский народ, и мы опасаемся, что вывод наших войск может вдохновить Башара Асада на дальнейшие действия по укреплению его власти", - добавили они.

Сенаторы также выразили обеспокоенность, что вывод американских войск из Сирии активизирует деятельность двух других "противников" - Ирана и России.

"Как вы знаете, и Иран, и Россия использовали сирийский конфликт как этап для усиления своего влияния в регионе. Любой признак слабости, воспринимаемый Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия наших партнеров и союзников", - считают законодатели.

Сенаторы призвали Трампа не "повторять ошибки" прежних администраций.

"Ваша администрация не должна повторять те же ошибки, что и предыдущие администрации, и уступать этим плохим актерам", - следует из послания.

Письмо подписали сенаторы от республиканской партии Линдси Грэм, Джони Эрнст, Том Коттон, Марко Рубио, а также демократ Джинн Шейхин и независимый политик Ангус Кинг.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали вывод контингента из Сирии.

После этого Трамп заявил в своем видеообращении, опубликованном в твиттере, что пришло время, когда военные США должны вернуться домой.