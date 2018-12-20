Дипломатией по отморозкам?

Если оценивать ситуацию реально, то шансы установления на всей территории Украины адекватной и конструктивно настроенной власти стремятся к нулю

Если долго смотреть на происходящее в Киеве, то невольно вспоминается, чем закончились попытки умиротворить Адольфа Гитлера дипломатическим путем.

© KM.RU, Алексей Белкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал на днях выдержанное в лучших традициях дипломатии интервью, во время которого затронул вопросы происходящего сейчас на Украине и в Донбассе.

Глава российского внешнеполитического ведомства прямо признал, что существующий на Украине режим имеет все черты неонацистского, но отметил при этом, что Россия с ним не воюет, а воюют «граждане Украины, живущие в Донбассе».

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: «Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».

«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», - обратил внимание глава ведомства.

По его словам, для этого «придется урегулировать внутренние проблемы Украины». «Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР», - добавил Лавров.

Минские соглашения глава МИД РФ назвал не имеющими альтернативы. А на ремарку журналиста относительно того, что они не работают, призвал «не поддаваться панике».

Чтобы сомневаться в выдержанности и дипломатических способностях Сергея Викторовича, нужно, конечно, быть достаточно странным человеком. Даже его знаменитое высказывание о «дебилах» было высказано на весь мир определенно не в сердцах, а для того, чтобы кое-кого в нужный момент поставить на место.

И, в принципе, все сказанное им относительно Минских соглашений и Украины звучит безупречно. Вот только - в идеальных условиях, «в вакууме». Но вне стен лаборатории, как мы знаем, с созданием идеальных условий может возникнуть проблема.

Во-первых, представители киевского режима и те, кто маячат у него за спиной, не собираются просто так стоять на месте и ожидать, пока сложатся оптимальные условия для нормализации отношений между народами наших стран. Перед ними стоит совсем другая задача.

Во-вторых, фраза относительно «украинского народа», который «ни при чем», прозвучала, скажем так, несколько идеалистично. Простой вопрос. Ну, пусть Порошенко, Яроша, Гройсмана и Билецкого за скобки «украинского народа» вывести можно. Но как отделить от него тех Богданов и Степанов, которые из «Градов» систематически утюжат Донецк? Как отделить от него тех лихих парней, которые грузовой почтой отправляли из Мариуполя в села Львовской области телевизоры, холодильники и ношеное женское белье? Как отделить от него тех юношей и девушек, которые забрасывали 2 мая 2014 года бутылками с зажигательной смесью Дом профсоюзов в Одессе, а потом добивали обгоревших людей палками? Как отделить боевиков «Азова», «Айдара», «Торнадо» и прочих легализованных украинскими властями неонацистских банд? Как отделить журналистов, которые в прямом эфире ТВ называют нас, жителей России, «свинорусами» и призывают к нашему тотальному уничтожению? И самое главное, как отделить всю ту аудиторию, которая им при этом бешено аплодирует?

Интересно, кто-то реально верит в то, что вся эта публика готова будет к конструктивным отношениям с Россией и жителями Юго-востока? А также в то, что истерзанный Донбасс сможет эту публику простить?

Немного сухой статистики.

Согласно соцопросу, проведенному осенью 2018 года группой «Рейтинг», «холодно» или «очень холодно» к России на подконтрольных Киеву территориях относятся 52% населения. «Тепло» и «очень тепло» - 20%. Понятно, что тут нужно делать скидку на характерное для зон военных конфликтов и репрессивных режимов искажение. Однако те, кто скрывают свою позицию, как правило, отказываются отвечать или говорят, что не определились.

Те самые 52% - вряд ли что-то скрывают. Поэтому мы можем быть уверены в том, что к нам плохо относится примерно половина жителей подконтрольных Киеву территорий.

54% опрошенных Международным исследовательским институтом украинцев заявили, что поддерживают вступление Незалежной в ЕС (где их, впрочем, никто в ближайшие несколько десятилетий не ждет). Эта цифра с учетом статистической погрешности достаточно четко коррелируется с количеством тех, кто негативно относится к России. Кроме того, 45% участников опроса хотели бы вступить в НАТО.

К сожалению, украинские СМИ не публикуют «региональные данные» по этим опросам. Но определенные косвенные выводы о них можно сделать по «электоральным рейтингам» потенциальных кандидатов в президенты Украины.

Согласно информации Киевского международного института социологии, лидерами симпатий жителей Западной Украины являются Юлия Тимошенко (почти 23%), Петр Порошенко (15%), Владимир Зеленский (12,5%) и Анатолий Гриценко (около 11%).

Ситуация в Центре практически идентична, за исключением того, что результаты Тимошенко, Порошенко и Гриценко на 2–3% ниже, а Зеленского чуть выше. И к группе лидеров присоединяется Олег Ляшко с примерно 12,5%.

Ситуация на Юге и в Донбассе кардинально отличается от той, которая сложилась на Западе и в Центре. От Одессы до Мариуполя с огромным отрывом от других кандидатом лидирует потенциальный выдвиженец «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко, официально находящийся в оппозиции к существующему режиму и заклейменный им как «пророссийский кандидат». Кроме того, более 10% берет представитель оппозиционного движения «Наши» Евгений Мураев. Что же касается «прозападных» кандидатов, то на Юге около 20% набирает Юлия Тимошенко, а в Донбассе – порядка 16% Петр Порошенко.

В условном регионе «Восток», растянувшемся от Сум до Днепра (и искусственно совмещающем две различные цивилизационные зоны), за лидерство борются Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Юрий Бойко. Кроме того, здесь можно ожидать яркого выступления оппозиционера Александра Вилкула, лишь на днях объявившего о своих президентских амбициях.

На первый взгляд, электоральная ситуация сильно напоминает ту, которая сложилась на Украине в 2010 году, когда победу на выборах одержал Виктор Янукович: Северо-запад за националистов и прозападные политические силы, а две трети обширного Юго-востока – за тех, кто выступает в поддержку конструктивного диалога с Россией.

Но почему тогда так резко изменился общий итог? Дело в том, что кардинально изменилось соотношение между украинскими макрорегионами. В 2010-ом Янукович победил Тимошенко с отрывом менее чем в 900 тыс. голосов – за счет того, что на Юго-востоке банально жило больше людей, чем на Западе. Но в 2014-ом только с Крымом и Севастополем Украину покинули почти 2 млн избирателей. Еще около 3 млн ушли с ДНР и ЛНР.

Конечно, экономическая катастрофа, в которую погрузилась Украина, популярности власти не прибавляет. Даже с учетом огромных вливаний от трудовых мигрантов средние доходы населения в Незалежной рухнули на 20%, коммуналка выросла в цене на порядок, страна вымирает со скоростью около 200 тыс. человек в год, а миллионы из нее бегут.

Однако официальный Киев пытается компенсировать впечатление от этих процессов оголтелой нацистской пропагандой – на телевидении, в прессе и сети Интернет (для каждой возрастной и социальной категории существуют свои отдельные каналы оболванивания). Идет агрессивная пропаганда бандеровских нацистских идей, воспевание Запада и демонизация России. Особенно восприимчива к этому бреду молодежь, не имеющая нормальной образовательной базы и выросшая на сказках о героических «древних украх».

Поэтому, если оценивать ситуацию реально, то шансы установления на всей территории Украины адекватной и конструктивно настроенной власти стремятся к нулю. Юго-восток по-прежнему поддерживает Россию, но переголосовать пронацистски настроенные Запад и Центр он не сможет. Разрыв в количестве населения слишком велик. Крошечный шанс на изменение ситуации есть только в контексте сохранения темпов бегства с Украины прозападного населения по экономическим причинам.

Однако даже при нынешних темпах миграции на это потребуется еще несколько лет. А кроме того, с Юго-востока население тоже разбегается – голодать объективно никому не охота. Поэтому на такой исход также рассчитывать особо не стоит.

Партнерской по отношению к России по-прежнему может быть исключительно территория исторического региона Новороссии, заселённая преимущественно русскими, которые лишь номинально, «по паспорту», относят себя к числу украинцев. Однако никакого политического будущего при сохранении украинского государства в его современном виде у них попросту нет.

После утраченных возможностей 2014-го шанс самим решить свою судьбу теперь у них может появиться только в условиях наступления в Незалежной тотального социально-экономического коллапса. Однако, получая энергоносители и кредиты, Киев может попытаться еще какое-то время этот коллапс оттягивать.

Как долго – вопрос открытый. Как и то, не появятся ли за это время на территории Украины постоянно действующие военные базы стран-членов НАТО, что станет для нас большой головной болью.