16:54

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Издание «Русская Весна» опубликовало сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

Как сообщается, за прошедшие сутки было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны противника, который вел огонь по районам восьми населенных пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 72-й механизированной бригады под командованием Татуся и 58-й мотопехотной бригады под предводительством Драпатого подвергли обстрелам из гранатометов и стрелкового вооружения, в том числе крупнокалиберного, районы населенных пунктов Зайцево и Доломитное.

На донецком направлении с позиций 92-й механизированной бригады под командованием карателя Кокорева и 57-й мотопехотной бригады под предводительством Мишанчука подверглись обстрелам с применением минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия районы населенных пунктов: Спартак, Ясиноватая и Крутая Балка.

На мариупольском направлении военные преступники 79-й десантно-штурмовой бригады по приказу Курача подвергли обстрелу с применением гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия районы населенных пунктов: Ленинское, Коминтерново и Саханка.

Информация о жертвах и разрушениях уточняются.

Также сообщается о том, что на горловском направлении присутствуют кадровые военнослужащие Великобритании, в частности, одно из подразделений специального назначения - «Специальной авиадесантной службы» (САС).

Данное подразделение привлекается для ведения разведки и участвует в контртеррористических мероприятиях.

По некоторым данным, военнослужащие «САС» прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции, чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ.