Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса

17:00

Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место. Украина оказалась на 77-й строчке. Лидером рейтинга осталась Великобритания.

В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая при ранжировании участников рейтинга не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) ни по одному из 15 использовавшихся при расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.).

Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала «серебро» в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место. В десятке лучших также оказались Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году заняли 11-е место, теперь расположились на 17-й позиции. Китай оказался на 49-м месте. Последние пять мест заняли Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центрально-Африканская Республика.