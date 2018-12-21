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Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса

17:00 21.12.2018
Москва-Сити. Фото с сайта pixabay.com
Москва-Сити. Фото с сайта pixabay.com
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Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место. Украина оказалась на 77-й строчке. Лидером рейтинга осталась Великобритания.

В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая при ранжировании участников рейтинга не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) ни по одному из 15 использовавшихся при расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.).

Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала «серебро» в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место. В десятке лучших также оказались Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году заняли 11-е место, теперь расположились на 17-й позиции. Китай оказался на 49-м месте. Последние пять мест заняли Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центрально-Африканская Республика.

Темы: Россия, Украина, Бизнес и предпринимательство в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 00:04
Гость: Справка!

«Чистая зарплата» среднестатистического обывателя во Франции от 1500 до 2000 евро при местной ставке МРОТ 1150 Евро... Например, обычный рабочий на заводе получает «чистыми» 1300—1700 евро в зависимости от надбавок, мастер смены — 2000—2300 евро. Средний размер коммуналки (от электричества и газа до тв-антенны) — 300-350 евро. Аренда квартиры 500 евро. Бензин по 1,5 евро за литр, пачка сигарет по 5-7 евро, кусочек хорошего сыра — около 10-12 евро, салатик из зелени в кафешке — от 10 евро, обед в заведении без алкоголя — от 25 евро, куриное филе - 12 евро и т.д. А еще парковка, транспорт и прочее, прочее.
***
Что остается на жизнь?
21.12.2018, 23:15
Гость: Европеец

У моей жены во Франции жила 60 лет тётя - там и умерла. Похоронена в St.Valier рядом с Монгольфье. Во Франции я был не меньше 40 раз и изъездил всю страну кроме единственной области - около Biaritz.
Знаю их быт, жизнь, причем за последних 30 лет.
21.12.2018, 22:41
Гость: Европеец

Можем пересчитывать на что угодно - результат будет тот же.
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