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Нидерланды хотят подать иск к РФ в международный суд по делу крушения MH17

08:22 21.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году и изучат возможность передачи этого дела в международный суд, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Те, в свою очередь, цитируют письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

Ранее Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ): в мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском. При этом в Канберре обвинили РФ в нежелании признавать результаты расследования.

Согласно письму Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Спустя более чем полгода... дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - утверждается в письме.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отмечает Блок.

Как сообщалось, в ноябре этого года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

Темы: Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 12:57
Гость: Alexander der Große

Очень интересное требование. Но хоть бы кто объяснил, зачем эРэФии это нужно было. Любое расследование начинается с вопроса "Кому это выгодно?". Почему великие укры не закрыли небо над территорией военных действий? Если ответить на эти вопросы, становится ясным это была хорошо организованая провокация. Нельзя забывать о южнокорейском боинге. Недавняя выходка с прорывом СБУ к мосту даёт интересную пищу для размышлений.
21.12.2018, 12:40
Гость: Господи!

Неужели кому то еще не понятно, что все "доказательства" вроде номеров ракеты и антеевских шоу исключительно для внутрироссийского употребления. Наружу с этим лучше не высовываться - засмеют...
21.12.2018, 12:28
Гость: ????у

Сомнений нет,"шлепание"губами и "дергание"носом продолжится,до окончания "срока" "сидения на Москве","натур-мультур" такой!
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