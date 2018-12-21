В Верховной раде предложили объявить войну России

23:13

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Соответствующий документ "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" зарегистрирован в пятницу на сайте Рады, сообщает ТАСС.

Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь сообщал, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, однако этому препятствует тот факт, что на территории РФ находятся около 3,5 млн граждан Украины.