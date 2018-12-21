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В Верховной раде предложили объявить войну России

23:13 21.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Соответствующий документ "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" зарегистрирован в пятницу на сайте Рады, сообщает ТАСС.

Ранее подобные инициативы неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента, однако при обсуждении не набирали необходимого количества голосов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь сообщал, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, однако этому препятствует тот факт, что на территории РФ находятся около 3,5 млн граждан Украины.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 03:02
Гость: ы,вот и ты сгодишься для операции

Точно ,это операция "ы".Расчитана на продолжения шоу на российских телеканалах,где Попов и Скабеева будут икру метать перед росаудиторией в течении n-го времени,а за это время в российской экономике всё также бурно будут происходить непоправимые разрушительные процессы.Потом хохлы подкинут ещё другие темы для икрометания.И в России наступит полных швах.
22.12.2018, 00:14
Гость: Умеет бизнес устроить кризис

Да ещё как умеет...
22.12.2018, 00:12
Гость: Хе хе...

Объявить войну и сразу сдаться ©
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