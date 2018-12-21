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Украина существенно усиливает военное присутствие в Азовском и Черном морях

11:24 21.12.2018
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Украина перебросит десантно-штурмовые войска к побережьям Азовского и Черного морей. Соответствующее заявление сделал президент страны Петр Порошенко, пишет РИА Новости.

По словам Порошенко, с применением военной авиации будут переброшены подразделения 95-й бригады, которая усилила также защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.

Отмечается, что после введения военного положения «в сжатые сроки» было проведено боевое слаживание бригад, которые «стали на защиту наиболее опасного направления».

Порошенко также заявил, что привел армию в боевую готовность, с дополнительным привлечением погранслужбы, Нацгвардии и Службы безопасности.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз, находящиеся силы используются для охраны Крымского моста.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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21.12.2018, 21:27
Гость: Советую.

Есть хороший фильм о событиях в Осетии и Абхазии называется =Лоботомия=, посмотри.
21.12.2018, 21:25
Гость: Логично.

Ну что же -Петруха, раз территория Украины это НАТО значит скорей бы НАТОвские ракеты встали на боевое дежурство вдоль границы с Россией.
21.12.2018, 21:24
Гость: Контрразведчик

Хохлы, а авианосцы и подлодки будете применять?
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