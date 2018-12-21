Украина существенно усиливает военное присутствие в Азовском и Черном морях

11:24

Украина перебросит десантно-штурмовые войска к побережьям Азовского и Черного морей. Соответствующее заявление сделал президент страны Петр Порошенко, пишет РИА Новости.

По словам Порошенко, с применением военной авиации будут переброшены подразделения 95-й бригады, которая усилила также защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.

Отмечается, что после введения военного положения «в сжатые сроки» было проведено боевое слаживание бригад, которые «стали на защиту наиболее опасного направления».

Порошенко также заявил, что привел армию в боевую готовность, с дополнительным привлечением погранслужбы, Нацгвардии и Службы безопасности.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз, находящиеся силы используются для охраны Крымского моста.