]]> ]]>
Главная В мире Новости

Предстоятель новой ПЦУ встретился с американским послом

12:01 21.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с послом США Мари Йованович. Об этом сообщило онлайн-издание «Киевские епархиальные ведомости».

Беседа между главой ПЦУ и американским диппредставителем состоялась в Михайловском Выдубицком монастыре. На ней митрополит выразил благодарность Соединенным Штатам за защиту свободы вероисповедания в мире и поддержку прав украинских православных на независимую Церковь.

Стороны также обсудили ряд вопросов, которые связаны с практическими моментами появления новой церкви.

Во вторник, 18 декабря, с проведением объединительного собора и образованием ПЦУ митрополита Епифания поздравил госсекретарь США Майкл Помпео.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что вмешательство Вашингтона в церковный раскол на Украине недопустимо.

Темы: США, Украина, Церковь, Православная церковь в России, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.12.2018, 18:36
Гость: Игорь Сорин

Не могу молчать!
Приходится комментировать, раз окромя меня никто не прокомментировал. Увы, увы.
1)В Вуркаине людям выступающим ВСЕГО-ЛИШЬ, ПОДЧЕРКИВАЮ ВСЕГО-ЛИШЬ за выполнение Минск-2(хотя я лично отнюдь не его поклонник), как минимум, как минимум-миниморум, жестко бьют морду. А у нас бандеровская сволОта, хоть в Интернете, хоть на ток-шоу, да хоть где, имеет полную свободу. Почему русские люди это не прокомментируют? Почему мне приходится?
2)Бандеровская сволОта из РФ Кирлл Козубский пишет в числе прочей галиматьи- "Основное население Украины – этнические казаки". Хитрит, вражина бандеровская! И русские люди не разоблачают это вранье. "Щэ нэ вмэрла... и слава и воля... диты козацькохго роду" и т.д. и т.п. На мови- " та iн". Но со мной этот номер не проходит. Повторюсь еще раз(а в скобках замечу, что прав Владимир Соловьев- "Никогда украинцу не перехитрить еврея!"). Никакого не казачьего рода, вы, Опанасы! Брэхня цэ! Вы потомки крепостных крестьян Жечи Посполитей. Вашим Грозным Царем, Самодержцем у каждого из вас был свой ясновельможный пан. Вы были "хлопами"(отсюда и "хлопэць), "быдлом". Но самое пикантное даже не в этом. А самое пикантное в том, что по своей лени ясновельможный пан сдавал вас в аренду вместе с вашими женами, дочерьми,сыновьями, ваши хатынками и цэрквамы, в аренду НАМ. И были вы, "козацкохго роду", просто нашими рабами.
ИМХО
21.12.2018, 18:05
Гость: иван з.

И чё, Кирилл Хартмана за что-то благодарил?
21.12.2018, 16:32
Гость: Это из мемуаров Геббельса инфа?

Это из мемуаров Геббельса инфа?
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.