Предстоятель новой ПЦУ встретился с американским послом

12:01

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с послом США Мари Йованович. Об этом сообщило онлайн-издание «Киевские епархиальные ведомости».

Беседа между главой ПЦУ и американским диппредставителем состоялась в Михайловском Выдубицком монастыре. На ней митрополит выразил благодарность Соединенным Штатам за защиту свободы вероисповедания в мире и поддержку прав украинских православных на независимую Церковь.

Стороны также обсудили ряд вопросов, которые связаны с практическими моментами появления новой церкви.

Во вторник, 18 декабря, с проведением объединительного собора и образованием ПЦУ митрополита Епифания поздравил госсекретарь США Майкл Помпео.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что вмешательство Вашингтона в церковный раскол на Украине недопустимо.