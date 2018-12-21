Трамп объявил о грядущей отставке министра обороны

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Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, сообщил президент Дональд Трамп в своем твитере.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.

Он отметил, что за время пребывания Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники. "Вскоре будет назначен новый министр обороны. Я очень благодарен Джеймсу за его работу", - добавил Трамп.

По информации агентства Associated Press, Мэттис сказал, что президент Трамп заслуживает министра обороны, чьи взгляды более сходны с его собственными.

Мэттис занимает пост министра обороны США с января 2017 года. Он участвовал в военных кампаниях с Персидском заливе, Афганистане и Ираке. За непримиримое отношение к исламским экстремистам он заслужил прозвище "Бешеный пес".

В среду Дональд Трамп объявил о полном выводе американских войск из Сирии.