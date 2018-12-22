Bloomberg узнал о намерении Трампа уволить главу ФРС

21:02

Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своим окружением возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников.

​Некоторые из советников Трампа предупредили его, что увольнение Пауэлла будет катастрофическим шагом. Тем не менее, как рассказали два источника, президент в частном порядке несколько раз за последние дни говорил об увольнении Пауэлла.

«Такой шаг станет беспрецедентным вызовом независимости ФРС. Пауэлл, хотя и был выдвинут президентом, считается огражденным от недовольства Трампа традицией уважения независимости Центрального банка», — пишет агентство.

За текущий год ФРС четырежды поднимала ключевую ставку, доведя ее до уровня 2,50%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. При этом прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%, пишет РБК.

Трамп неоднократно критиковал действия руководства ФРС, обвиняя его в бесконтрольном повышении ставки. По его словам, именно шаги ФРС привели к обвалу на фондовых рынках. Трамп заявлял, что он «ни капли не рад» назначению Пауэлла на должность главы ФРС, которого он сам выдвинул на этот пост в ноябре 2017 года.