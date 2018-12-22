Bloomberg узнал о намерении Трампа уволить главу ФРС
Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своим окружением возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников.
Некоторые из советников Трампа предупредили его, что увольнение Пауэлла будет катастрофическим шагом. Тем не менее, как рассказали два источника, президент в частном порядке несколько раз за последние дни говорил об увольнении Пауэлла.
«Такой шаг станет беспрецедентным вызовом независимости ФРС. Пауэлл, хотя и был выдвинут президентом, считается огражденным от недовольства Трампа традицией уважения независимости Центрального банка», — пишет агентство.
За текущий год ФРС четырежды поднимала ключевую ставку, доведя ее до уровня 2,50%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. При этом прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%, пишет РБК.
Трамп неоднократно критиковал действия руководства ФРС, обвиняя его в бесконтрольном повышении ставки. По его словам, именно шаги ФРС привели к обвалу на фондовых рынках. Трамп заявлял, что он «ни капли не рад» назначению Пауэлла на должность главы ФРС, которого он сам выдвинул на этот пост в ноябре 2017 года.