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Bloomberg узнал о намерении Трампа уволить главу ФРС

21:02 22.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своим окружением возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников.

​Некоторые из советников Трампа предупредили его, что увольнение Пауэлла будет катастрофическим шагом. Тем не менее, как рассказали два источника, президент в частном порядке несколько раз за последние дни говорил об увольнении Пауэлла.

«Такой шаг станет беспрецедентным вызовом независимости ФРС. Пауэлл, хотя и был выдвинут президентом, считается огражденным от недовольства Трампа традицией уважения независимости Центрального банка», — пишет агентство.

За текущий год ФРС четырежды поднимала ключевую ставку, доведя ее до уровня 2,50%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. При этом прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%, пишет РБК.

Трамп неоднократно критиковал действия руководства ФРС, обвиняя его в бесконтрольном повышении ставки. По его словам, именно шаги ФРС привели к обвалу на фондовых рынках. Трамп заявлял, что он «ни капли не рад» назначению Пауэлла на должность главы ФРС, которого он сам выдвинул на этот пост в ноябре 2017 года. 

Темы: Дональд Трамп, США, Федеральная резервная система США (ФРС)
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Комментарии читателей
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23.12.2018, 03:07
Гость: Jeff

Ну, да, совсем плохой! Рост валового продукта - 4.2%, безработица - 3.7%, а налоговая система рапортовала о рекордной сумме, собранной в 2018 году. И это при том, что Трамп снизил налоговые ставки для корпораций и индивидуальных налогоплательщиков.
22.12.2018, 23:50
Гость: личный опыт

судя по лихорадочным действиям Дональда походу дела у СШП идут неважно, а перспективы весьма туманные.
22.12.2018, 23:30
Гость: Патриот Золотой Евразии

Не всех. Набиуллина его самого уволит.
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