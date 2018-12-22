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США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

12:39 22.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе. Госдепартамента США Роберта Палладино. Транш сначала должен одобрить Конгресс США.

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности»,— цитирует сообщение Госдепа «Коммерсант».

В сообщении говорится, что это ответ на «опасную эскалацию со стороны России» в Керченском проливе. Деньги пойдут на увеличение военно-морского потенциала Украины.

Госдеп США снова призвал Россию освободить задержанных моряков и судна и «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».

 25 ноября три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Все задержанные украинские военные были арестованы. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Темы: США, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 21:56
Гость: Интересно

Это откуда ты такую цифру откопал? Озвучь пожалуйста источник информации, чтобы мы сами могли прочитать. Только думаю ты цифры с потолка взял.
22.12.2018, 20:21
Гость: Иван

Путин с Медведевым и Набиулиной при давлении смотрящих Чубайса и Кудрина ежегодно, только официально, отправляют США дань от 350 миллиардов до полу триллиона долларов и не меньше еще утекает туда через огромную массу офшоров. Все это означает, что дело Бжезинского живо: "Россию уничтожают руками продажной элиты России и за счет России". А эти десять миллионов долларов микроскопическая мелочь.
22.12.2018, 18:01
Гость: Гость

У США, видимо, много лишних денег, и они могут себе позволить такой каприз как Украина.
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