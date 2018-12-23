Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

16:41

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.

За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27 (в их числе - Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла), большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.

Представитель России при ООН отметил, что "резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".

Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а сейчас в республике живут счастливые люди.

Российский дипломат также предложил всем желающим посетить Крым и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".

"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым", — цитирует представителя России РИА Новости.