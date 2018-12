В результате цунами в Индонезии погибли 168 человек

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Как уточняет агентство, 745 человек пострадали, 30 числятся пропавшими без вести.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer . Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO

По словам Сутопо Пурво Нугрохо, в результате удара стихии разрушены сотни домов и зданий, ведется эвакуация пострадавших.

#UPDATE At least 43 people have been killed and nearly 600 injured in a tsunami in Indonesia that may have been caused by a volcano known as the "child" of the legendary Krakatoa https://t.co/cVriSDOdrU pic.twitter.com/dXODr526XX

— AFP news agency (@AFP) 23 декабря 2018 г.