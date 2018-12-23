Коломойский бросил на Порошенко комика и женщину с косой

Действующего президента Украины назвали самым удобным для Москвы кандидатом на предстоящих выборах

Наиболее удобным для Москвы кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году является действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский. Фото из соцсети

Отвечая на вопрос, кого из всех возможных кандидатов в президенты «финансирует Путин», Коломойский назвал имена сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

«Я думаю, что и Порошенко им не чужой человек. Я считаю, что для них Порошенко — это самый лучший вариант. Потому что, если будет Порошенко, конфликт никогда не закончится. А Путину невыгодно окончание войны на Донбассе», — пояснил Коломойский.

По его словам, завершение конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины приведет к вопросам по Крыму. «Зачем затевался Донбасс? Чтобы снять вопрос Крыма», — заявил олигарх.

Коломойский также отметил, что отношения между президентами России и Украины «публично — плохие, а так, по-моему, неплохие». «У них связующее звено есть — Медведчук», — заключил он.

Кроме того, олигарх высказал мнение, что Украине удастся вернуть себе контроль над Донбассом, а также Крымом. «Причем Донбасс — в ближайшее время, а Крым попозже — чуть-чуть надо потерпеть. Но все равно вернем», — уверен он. По его словам, под ближайшим временем он подразумевает период до пяти лет.

Олигарх также подчеркнул, что в Донбассе имеет место гражданский конфликт, не выходящий за пределы региона: «С одной стороны — граждане Украины, с другой стороны — граждане Украины. Россияне, в свою очередь, «подогревают с той стороны».

Ранее Коломойский высмеял предположения о том, что неподконтрольными Киеву территориями командует президент России Владимир Путин. «Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, кроме геморроя. Путин не является единственным, кто решает этот вопрос», — заявил он.

Напомним также, что в ноябре Коломойский обвинил Порошенко в сотрудничестве с российскими властями при составлении санкционного списка против украинцев. По его мнению, перечень лиц, против которых Москва ввела санкции, редактировался в администрации президента Украины. Сам Коломойский в список не попал. По его мнению, это объясняется желанием составителей списка бросить на него самого тень подозрений в сотрудничестве с Москвой.

Согласно одному из последних опросов, проведенному социологической компанией Seetarget и опубликованному 19 декабря, Порошенко с 8,6% занимает третью строчку в рейтинге кандидатов. На первом месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 14,2%, на втором — комик-шоумен Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 9% респондентов. Юрия Бойко с 8,3% занимает четвертую строчку.

Как понимать заявление Коломойского? Едва ли Порошенко может считаться выгодным для Москвы кандидатом, учитывая, что Кремль неоднократно давал понять, что не считает действующего президента Украины договороспособным партнером.

— Конечно, Порошенко для Кремля — отрезанный ломоть, — уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. — Особенно после истории, которую он затеял с преследованием православия. Коломойский работает сейчас над тем, чтобы Порошенко не прошел во второй тур, и делает такие заявления исключительно с одной целью — понизить рейтинги Порошенко на Украине, вы же понимаете, что там каждый из кандидатов пытается назвать своего оппонента «агентом Путина». Практически то же самое уже не раз заявлял Порошенко в отношении Тимошенко и Гриценко (кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах — ред.).

— Действительно ли Медведчук является связующим звеном между Кремлем и Порошенко? Ведь Москва не раз давала понять, что с Порошенко говорить не о чем, а Путин его просто игнорировал…

— Медведчук, действительно, остался чуть ли не единственным медиатором между Москвой и Киевом. Раньше эти функции порой выполняла и церковь (вспомним, какую роль она сыграла в прошлом году при обмене пленными), но теперь Порошенко отрезал ее от участия в этом процессе. Так что, Медведчук сейчас — единственный переговорщик.

— Кого из кандидатов можно было бы на самом деле назвать удобным для России?

— На Украине сейчас нет пророссийского кандидата, да он и невозможен в таких условиях. При этом у некоторых в Москве есть некая иллюзия о том, что Тимошенко может быть удобнее Порошенко (как в 2014 году существовала иллюзия о том, что Порошенко удобнее Тимошенко). Но надеюсь, лица, принимающие решения, понимают истинную цену обоих.

— Коломойский считает, что Кремль финансирует Бойко.

— Конечно, это чушь. Во-первых, Москве нет смысла его финансировать — он не бедный человек. Во-вторых, у Бойко нет шансов на победу. Зачем же финансировать?

— Какие игры ведет сам Коломойский? Кого он проталкивает?

— Как я сказал выше, Коломойский сейчас занят основной задачей: непрохождение Порошенко во второй тур. Поэтому поставил на основного для себя кандидата (разумеется, Тимошенко) и технического (Зеленского). Остальное ему не важно.

— Коломойский прав только в том случае, если Кремль действительно заинтересован в сохранении донбасского конфликта, что очень сомнительно, — считает политический обозреватель украинской газеты «2000» Дмитрий Галкин. — Тут все наоборот. Порошенко угроза возобновления военных действий на Донбассе помогает оставаться у власти, он будет противодействовать любым попыткам снижения напряженности.

— Есть ли Кремлю смысл кого-то финансировать во время выборной кампании на Украине?

— Официальные российские структуры, разумеется, никого не финансируют. Но экономические структуры, в том числе и государственные корпорации, вполне могут помогать кампании того или иного кандидата. Причем это, скорее всего, делается не столько при помощи финансовых вложений, сколько посредством размещения нужных такому кандидату медийных материалов, в том числе и в зарубежных СМИ.

— Есть ли на Украине кандидат, которого можно было бы назвать удобным для России?

— Это опять-таки зависит от того, какие цели преследует политика России в отношении Украины. Несомненно, победа Бойко, Мураева или даже Тимошенко предоставила бы шанс на переход к политическому урегулированию донбасского конфликта.

Но пока российская власть, несмотря на свою миротворческую риторику, на практике никак не продемонстрировала, что действительно добивается этого. Пока складывается впечатление, что Россия добивается «замораживания» донбасского конфликта, а потому Порошенко, действительно, выглядит наиболее удобным партнером для Кремля. Хотя Тимошенко также вполне способна проводить аналогичную политику.

— За кого играет сам Коломойский?

— Коломойский в настоящее время сотрудничает с Тимошенко. Он также оказывает поддержку Зеленскому, который помогает ослабить позиции действующего президента. Эту деятельность Коломойский ведет практически открыто.

— Коломойский также заявил, что проблема Донбасса была придумана для того, чтобы снять вопрос Крыма и предсказал возврат Украиной обоих регионов. Это просто дежурная мантра, которую должен произносить каждый или же Коломрйский пытается набрать собственный политический вес?

— Это официальная внешнеполитическая позиция Украины, и Коломойский показал, что разделяет ее, а потому кандидаты, с которыми он сотрудничает, не станут вносить значимые корректировки в нынешний курс. Коломойский на протяжении многих лет является одним из самых влиятельных политических инвесторов и, скорее всего, в обозримом будущем сохранит свои позиции.