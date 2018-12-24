Почему киргизы хотят прогнать китайцев

Поведение «гостей» из КНР и содержание в «Поднебесной» выходцев из ЦА в «лагерях перевоспитания» поколебали их лояльность



Стоп-кадр из видео в YouTube

Претензии киргизов к китайцам и властям КНР, а теперь уже и к властям собственным, становятся масштабнее и не предвещают ничего хорошего. Традиционно киргизы — народ толерантный и вульгарным национализмом в массовом порядке не страдают.

Но его ростки стали множиться — организация «Кырк чоро» и разделяющие ее «платформу» лица провели митинг у посольства Китая в Бишкеке, потребовав от киргизского правительства в течение месяца обязать всех иностранцев покинуть республику. Участники акции протеста также настаивают на создании комиссии, которая проверит законность предоставления гражданства КР иностранцам за последнее десятилетие.

Тут стоит отметить, что реально речь идет не обо всех иностранцах, а о китайцах. И вот почему: уже официально известно, что в КНР функционируют так называемые «лагеря политического перевоспитания», в которых содержатся около 50 тысяч этнических киргизов, и, хоть и в меньшем количестве, уйгуры и казахи. В лагерях заставляют изучать китайский язык, соблюдать довольно специфические правила поведения, петь дифирамбы коммунистической партии.

Реально же лагеря эти, говорят те, кому удалось вырваться из «Поднебесного рая», что оказалось задачей очень сложной, — настоящие тюрьмы с пытками заключенных. По данным радио «Азаттык» и «Свободная Азия», людей задерживают безо всякого основания и, естественно, суда. Особенно свирепствуют в отношении мужчин «интеллигентных профессий» — писателей, журналистов, литературоведов и т. д. В местах компактного проживания нацменов власти КНР закрыли школы с обучением на киргизском, казахском, монгольском, уйгурском языках.

В самом же Китае лагеря преподносятся как центры профессионального обучения, повышения квалификации и «индивидуального образования» в целях борьбы с экстремизмом. Ни больше, ни меньше. В понятие «экстремизм», помимо «крайнего проявления религиозных идей» и не вполне понятных «формулировок», входит «подрыв политики планирования рождаемости».

Проблема попала в поле зрения комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, правозащитников, в том числе такой известной международной организации как Human Rights Watch, но воз и ныне там. И если ее не будут постоянно поднимать на должном уровне власти Казахстана и Киргизии, — а последняя, видимо, опасается это делать, — она, конечно, не решится.

Казахстан, кстати, повел себя в данной ситуации решительно — МИД вызвал посла КНР, провел с ним «беседу» и направил китайской стороне несколько нот. В результате десятки казахов были освобождены с правом возвращения на родину.

А вот Бишкек пассивен. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на своей недавней пресс-конференции, посвященной итогам текущего года, заявил, что власти «ведут работу по дипломатическим каналам» и собирают данные о задержании граждан республики в Китае, но когда речь идет о гражданах КНР, то «как мы можем вмешиваться во внутренние дела другой страны»? «Нет никакой китайской экспансии, надо быть очень осторожными с такого рода информацией и не будоражить общественность», — говорит Жээнбеков.

Но если власти вплотную не займутся проблемами лагерей и «экспансии», «свято место» пустовать не будет — его заполнит организация «Кырк чоро», которая становится все более энергичной. Ее активисты провели рейды в увеселительных заведениях, принадлежащих иностранцам, выявили лиц с просроченными документами, преследовали девушек, «связанных с гостями». И теперь они сами грозятся «навести порядок», если этого не сделают власти.

Игнорировать деятельность этой официально зарегистрированной в Минюсте организации, объединяющей пять тысяч человек и имеющей свои «ячейки» в семи регионах Киргизии, было бы крайне недальновидно. Ее активисты говорят, что сотрудничают с силовиками и аппаратом президента на основании «меморандума», однако ни одна из государственных структур такое сотрудничество не подтвердила.

А значит, место имеет, как минимум, самоуправство, либо госорганы скрывают свою связь с «Кырк чоро», которая к тому же требует, чтобы иностранцы проживали только в гостиницах и общежитиях, а квартиры бы сдавались исключительно семейным. И, что примечательно, она ратует за введение в Киргизии многоженства и «замену» уйгуров, занимающихся торговлей, на киргизов.

Вот такие разнообразные требования у этих «витязей»: «Кырк чоро» в переводе с киргизского означат «сорок витязей». Не сегодня так завтра эти молодчики, выступающие против ксенофобии и сами ее навязывающие, будут претендовать на политическое влияние в республике.

Пассивность властей в отношении того, что творится в Китае с этническими киргизами, объясняется, скорее всего, тем, что Бишкек попросту боится Пекина, которому он задолжал почти два миллиарда долларов. Для китайских инвесторов в Киргизии открыты все дороги, и преимущественно на невыгодных для нее условиях.

В частности, выделив кредит на модернизацию ГЭС в Бишкеке, китайцы сами выбрали подрядчика соответствующих работ, а бизнес-споры по этой сделке, как стало известно «широким массам» позже, должны решаться не в Киргизии, а в Гонконге. В общем, китайские компании сами реализуют энергетические и иные проекты, под которые кредит выдает Пекин.

Речь идет о достаточно крупных для республики суммах — только в первом полугодии Китай инвестировал в Киргизию 100 миллионов долларов, то есть треть всех поступивших сюда инвестиционных средств. А доля китайского импорта в КР составляет 40% всех «покупок», в то время как экспорт местной продукции в «Поднебесную» едва дотягивает до 5%. И не всегда потому, что Киргизии нечего продавать. Китай выделяет соседней стране и гранты — на реабилитацию дорог, археологические раскопки и даже на развитие вооруженных сил.

Словом, Киргизия впадает во все большую зависимость от Китая с весьма смутными перспективами расплатиться за государственный долг и надеждами, что он может быть «прощен», как это было, например, в случае с Россией, «пожалевшей» «братскую республику». Sputnik Киргизия представил обзор на тему, что происходило с теми странами, которые не смогли рассчитаться с Китаем.

Так, по данным МВФ, внешний долг Шри-Ланки на конец 2017 года равнялся 48,3 миллиарда долларов, или более 80 процентам от ВВП. Доля КНР в нем составила примерно 8 миллиардов долларов. И, как пишет New York Times, стране пришлось отдать китайскому государственному предприятию China Merchants Port Holdings важнейший порт Хамбантота. Тем не менее, долг полностью не погашен — Китай «простил» только 1,1 миллиарда долларов. Американское издание эту ситуацию назвало «долговой ловушкой».

CNN информирует, что Китай планирует за счет кредитов островному государству Вануату установить военное присутствие в Южно-Тихоокеанском регионе. По данным телеканала, китайская сторона выделила кредит в размере 270 миллионов долларов на строительство порта на острове Эспириту-Санто в Вануату и реализацию других крупных проектов.

По данным экспертов, этот заем составляет около половины внешнего долга тихоокеанского государства или около трети его ВВП. Если данная информация верна, то на расстоянии 2 тысяч километров от Австралии появится военно-морская база Китая, отмечает телеканал. Австралия, разумеется, выступает против военных планов Китая. А вот Джибути уже пришлось расплатиться с китайцами военной базой.

Sputnik приводит также «более близкий пример» — это Таджикистан. Его власти передали Китаю золоторудное месторождение Верхний Кумарг в обмен на строительство ТЭЦ «Душанбе-2». Теплоцентраль обошлась в 350 миллионов долларов, из которых 330 миллионов дал в долг Китай. По данным главного управления геологии при правительстве Таджикистана, разрабатывать рудник в Согдийской области будет компания ТВЕА, которая и строила ТЭЦ.

Компания станет добывать золото на месторождении до полной компенсации средств, вложенных в строительство. После возврата долга будет подписан новый договор на новых условиях. «Список» этот можно продолжить.

Понятно, что взятые в долг деньги надо возвращать, а не можешь расплатиться — не бери. Строго говоря, за кредитами и инвестициями охотятся практически все государства мира, но при этом не все они готовы «молчать в тряпочку», лишь бы не нажить себе серьезных неприятностей от кредитора. История с «лагерями» весьма показательна: Бишкек обязан на нее отреагировать и разобраться в ситуации вне зависимости от того, являются или нет этнические киргизы — узники лагерей, гражданами КР.

Но с другой стороны властям Киргизии стоит приложить максимум усилий к тому, чтобы в республике не началась оголтелая антикитайская кампания, за которой непременно последует еще «анти» какая-нибудь. Открытые шлюзы национализма, как известно, наделали много бед в самых разных странах и в самые разные времена.

По сути, Киргизия может получить массу выгод от граничащего с ней Китая, если подойти к этому делу с умом — не бояться китайских компаний, добиваться максимально выгодных для своей страны инвестиционных и кредитных условий, не давая, при этом «партнерам» возможности распоясаться и ущемлять права киргизов. То есть проводить во всех отношениях выверенную политику, чтобы не трястись под страхом экспансии, а тем более колонизации.