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Подсчитаны убытки Украины от снижения тарифов на транзит газа

10:49 24.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Снижение тарифов на транзит газа через Украину приведет к большим убыткам «Укртрансгаза» — дочерней компании «Нафтогаза». В 2019 году в предприятии ожидают потери в 22 миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе компании.

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование закупок газа, выплаты заработных плат, ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — говорится в сообщении.

В компании также назвали факторы, которые приводят к дефициту средств. В их числе: ограничение закупок газа с необходимых 3,3 миллиона до 2,6 миллиона кубометров, а также занижение закупочных цен на «голубое топливо».

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в два раза понизила тарифы для «Укртрансгаза» на услуги транспортировки природного газа. Это было сделано для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу «Северный поток».

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, 2018 год предприятие завершит с отрицательным чистым денежным потоком. Он подчеркнул, что это ставит под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 13:02
Гость: Ну-ну

Это не "убытки Украины", а убытки всяких швейцарских коломойских и прочих подельников, которые кладут себе в карман деньги за транзит :)
Украина же с этого транзита получает ноль...
24.12.2018, 11:52
Гость: Олле

Эти убытки им легко компенсируют пиндосы и т.п.подельники-русофобы.
Душить их по-взрослому пора.Совсем.
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