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На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

07:00 24.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, пишет РИА Новости со ссылкой на слова экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

В распоряжении Журавко оказалась жалоба директора пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе утверждается, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.

Со слов военных, такое распоряжение они получили от своего командования, и оно было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.

"Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей – ред.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя", - говорится в жалобе.

Украинские военные, по словам директора, никак не прокомментировали случившееся. "На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна", - отметил руководитель базы.

По его словам, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры правоохранителями не предпринимались.

Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе в конце ноября, когда украинские корабли нарушили границу России и были задержаны пограничниками. В Кремле считают, что провокация Киева в Черном море могла быть связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Темы: Крым, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 11:57
Гость: Время Ч.

Какие доблестные во...яки!
24.12.2018, 11:55
Гость: Ого

Все не так плохо на Украине. Пасионаты плазмы устанавливают в номерах полулюкс по 30 тыс руб. И это в глухой окраине Украины, Херсонская область, Генический р-н.
И таких пансионатов там полно (см. карту). Неплохо живет "нищая" Украина раз в пансионатах такой оборот. И эти жмоты еще слезно умоляли дать им бесплатно газ? Ну и дураки русские.
24.12.2018, 11:23
Гость: Агностик

Раз военное положение, то надо же с кем-то воевать!
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