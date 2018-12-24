Times по примеру «Миротворца» опубликовала список журналистов Sputnik UK

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Британская газета Times опубликовала в воскресенье список журналистов эдинбургского бюро Sputnik, а также призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Депутат, отвечающий в партии за вопросы здравоохранения, обвинил эдинбургское отделение Sputnik в "информационной войне" против Соединенного Королевства, цитирует издание РИА Новости.

"Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство Великобритании должно еще раз посмотреть, что можно сделать", - заявил Коул-Хэмилтон.

Депутат предложил "захватить их (Sputnik и RT – ред.) активы", чтобы остановить работу этих СМИ. Издание в статье опубликовало фотографии восьми сотрудников Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей.

Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, запустил украинский сайт "Миротворец", который выкладывает в сеть личные данные сотрудников украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса.

Действия "Миротворца" осуждают как в Москве, так и за рубежом. В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в данном решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности". В качестве примера она привела как раз сайт "Миротворец", на котором "опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ".

Как утверждает Times, в Британии растут подозрения, что "Кремль спонсировал кибератаку" на Институт государственного управления (Institute for Statecraft - IFS), созданный для информационного противодействия России. Институт финансируется министерством иностранных дел Великобритании, с 2017 года на его деятельность в виде грантов выделено более 2,2 миллиона фунтов стерлингов (более 190 миллионов рублей - ред.).

В минувшую пятницу в интернете был опубликован отчет IFS, согласно которому один из сотрудников института подготовил восемь жалоб на RT британскому медиарегулятору OFCOM. Одним из проектов IFS является Integrity Initiative: в ноябре хакеры Anonymous опубликовали его документы, из которых следует, что Великобритания могла использовать этот проект для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

В рамках проекта Британия неоднократно вмешивалась во внутренние дела независимых европейских государств. Наиболее явный пример - операция Moncloa в Испании. Лондон решил помешать назначению Педро Баньоса на пост директора управления по внутренней безопасности Испании. Из документов, добытых хакерами, следует, что испанский кластер организации провел кампанию в местных СМИ с целью представить Баньоса сторонником России.