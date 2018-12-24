СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции RT на Украине

11:54

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против одного из интернет-провайдеров Винницкой области за трансляцию российских телеканалов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Частное предприятие без соответствующей лицензии <...> предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности Russia Today", —заявили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении авторского права и смежных прав. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Киев неоднократно ограничивал работу неугодных СМИ и запрещал въезд их сотрудникам. Только в марте 2015 года аккредитации при госорганах лишились 115 российских массмедиа. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации".

Против нескольких российских журналистов введены персональные санкции. В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.