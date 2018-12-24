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СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции RT на Украине

11:54 24.12.2018
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против одного из интернет-провайдеров Винницкой области за трансляцию российских телеканалов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Частное предприятие без соответствующей лицензии <...> предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности Russia Today", —заявили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении авторского права и смежных прав. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Киев неоднократно ограничивал работу неугодных СМИ и запрещал въезд их сотрудникам. Только в марте 2015 года аккредитации при госорганах лишились 115 российских массмедиа. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации".

Против нескольких российских журналистов введены персональные санкции. В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 19:47
Гость: Северин Наливайко

Во многих случаях безобразные высказывания против украинского народа позволяют себе завсегдатаи шоу соловьиный помет нехорошего человека Шапиро(Соловьева).Особым рвением отличается турист из Зраиля Янкель Йослович
Кедми.Создается впечатление,что все украинцы, поголовно от детей до стариков, провинились перед агрессивным Йословичем.Разве весь православный,
богобоязненный украинский народ должен нести ответственность за деяния Биндеры или Шухевича? Если бы-я участвовал в соловьиных посиделках,то на каждый омерзительный антиукраинский лже-исторический выпад подозрительного субъекта Янкеля Йословича Кедми я приводил-бы пример преступлений родственников кое-кого,служивших в ЧК-ГПУ-НКВД в достопамятное время.
24.12.2018, 19:26
Гость: ТС

Это уже КЛИНИКА!
24.12.2018, 18:45
Гость: Интересный ответ

Советы теще своей давай, я вроде к тебе не обращался.
После твоих "пАть копеек", и "веРерок", я тоже тебе дам совет- не пей больше.
Никто не считал сколько эфирного времени на российском ТВ посвящено Украине и сколько на украинском ТВ -России. Или ты смотришь ВСЕ передачи и ведешь хронометраж?
Неубедительно врешь щеневмерлик. Тщательнее нужно.
Вот одно точно есть на всех российских передачах, где речь об Украине, ВСЕГДА присутствуют украинские "политологи" и "эксперты".
Которые получают слово и могут высказаться, хотя зачастую их высказывания настолько хамские, что вообще-то за это фейсы чистят.
Но вот на российском ТВ это позволяют, а на украинском нет. ВООБЩЕ российских участников нет.
Так что чья бы корова мычала. И еще тебе вишенка на торте- ваш Петя-алканя, В КАЖДОМ своем выступлении о России и Путине, а Путин, об Украине ВООБЩЕ не упоминает, если только его об этом прямо не спрашивают.
Так что ври в другом месте.Не тебе здесь пытаться россиянам на уши лапшу вешать. Уж очень зело глуп и примитивен.
Вообщем, шел бы ты.... на "цензор".
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