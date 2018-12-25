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Негативное отношение к государству станет преступлением в Эстонии

19:08 25.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Парламент Эстонии принял поправки к Пенитенциарному кодексу, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением, пишет "Интерфакс".

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики, сообщил во вторник портал телерадиовещания Rus.ERR.

За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности.

Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

Темы: Эстония
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 00:39
Гость: Дж. Оруэлл

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26.12.2018, 00:11
Гость: Петрович

Жаль, что в Советском союзе не было такого Уголовного кодекса, с такими поправками, но ещё не поздно, это сделать, в России ...
25.12.2018, 23:34
Гость: Поговорить не о чем?

Население истонии 1,3 млн. человек.
Все комментарии (11)
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