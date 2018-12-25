Украинский генерал заявил, что Киев лишился поддержки Запада

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Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создает для них проблемы, заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.

"Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем", - цитирует его РИА Новости. Именно так Кузьмук прокомментировал реакцию стран Запада на ситуацию на Украине и инцидент в Керченском проливе.

Он отметил, что на Западе призывают Украину самой решать свои проблемы. "Это уже не просто намек – это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки", – заключил генерал.

В ноябре этого года парламент Украины по предложению президента страны Петра Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.