Вывод войск США из Сирии - это поражение… России?

11:10

Наш противник всего лишь одним остроумным ходом улучшил свое положение. Сможем ли мы ответить тем же?



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Листая пятничную подборку новостей и аналитики «ВО», с большим интересом прочитал статью Виктора Каменева «По ком звонит сирийский колокол?»

Одной из главных новостей прошедшей недели стало известие о триумфальной победе США в Сирии: как выяснилось, американцы героически и до основания разгромили ИГИЛ (которое запрещено в России). И вот, президент США Дональд Трамп, смахнув скупую слезу умиления от мощи военной машины Соединенных Штатов, подписывает приказ о выводе войск из Сирии.

Так вот прямо и представляются приветственные овации, толпы ликующих американцев, осыпающих лепестками роз траки вернувшихся с войны «Абрамсов», стройные ряды американских солдат, бросающих знамена ИГИЛ* под стены Капитолия, праздничный салют из тысячи орудий, и, конечно, перекрывающее пушечный грохот радостное «Вау!» госпожи Хиллари Клинтон.

Но если чуть более серьезно, то вывод войск США из Сирии подается нам если не как успех отечественной дипломатии, то уж как минимум как весьма выгодное Российской Федерации событие.

Вот и Виктор Каменев пишет о том, что:

1. Политика Вашингтона на Ближнем Востоке провалилась и привела к консолидации Турции, России и Ирана, которые, по сути, выдавили США из Сирии: это колоссальный политический выигрыш РФ.

2. «Победа» Трампа более всего похожа на бегство – В. Каменев сравнивает вывод американских войск из Сирии с аналогичным выводом советских войск с территории ГДР, поясняя, что этот уход не более чем «хорошая мина при плохой игре».

3. Бегство США из Сирии настолько вынужденное, что Трамп даже не смог как следует поторговаться за него с Владимиром Путиным – вообще говоря, за такую огромную уступку Трамп мог бы что-то выпросить взамен, однако не смог этого сделать, поскольку то ли «Вашингтонское болото», то ли «мировая закулиса» настолько испортила отношения с РФ, что переговоры стали невозможны.

4. Уход Трампа из Сирии – это сигнал Курту Волкеру, спецпредставителю США на Украине, заключающийся в том, что Трамп может уйти с Украины точно так же – внезапно и быстро – как ушел из Сирии.

Вот на этом, последнем, тезисе стоит остановиться чуть подробнее.

Дело в том, что по мнению В. Каменева, Курт Волкер – вовсе не человек Трампа. Объяснение этому такое: Курт Волкер работает спецпредставителем США на Украине, фактически, «на общественных началах» и не контактирует с американским президентом, что является нонсенсом для политика такого уровня.

Вывод: этот спецпредставитель является ставленником «мировой закулисы», которая проводит на Украине свои интересы, не полностью, или даже совсем не совпадающие со взглядами Д. Трампа. Ну а теперь американский президент своим жестким (хотя и невыгодным для США) решением дает всем понять, что больше не готов к вмешательству в его видение внешней политики.

Все бы ничего, но давайте все же уточним, как Курт Волкер занял свой сегодняшний пост. На самом деле, никаких «общественных начал» там и близко не было: до недавнего времени курирование Украины осуществлялось помощником госсекретаря США - вспомним печеньки Виктории Нуланд, которая как раз и занимала эту должность. Но в 2017 году госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Курта Волкера на должность спецпредставителя Госдепартамента США по Украине: то есть это было вполне официальное назначение.

Что случилось с Рексом Тиллерсоном?

Он получил отставку по инициативе Дональда Трампа, причем, по меркам американского истеблишмента – в подчеркнуто унизительной форме.

Кто пришел на его место? Марк Помпео, человек, которого Дональд Трамп выдвинул сперва на пост директора ЦРУ, каковую должность он и занимал с января 2017 г., а затем – на должность Госсекретаря США. То есть Марк Помпео – человек Трампа.

Может ли Госсекретарь США уволить того, кого назначил его предшественник? Да запросто! Тем не менее Курт Волкер уволен не был. Почему?

Вариантов ответа два, и первый из них – конспирологический. Мол, на самом деле есть некая надмировая закулиса, которая вставляет палки в колеса Трампу, и Курт Волкер – из состава ее неприкасаемых.

И есть второй, куда более приземленный, но от этого и более реалистичный вариант: политика Курта Волкера полностью устраивает Дональда Трампа. Но если так, то почему тогда Волкер демонстративно абстрагируется от президента (или президент – от него)?

Ответ лежит на поверхности. Проводя «оранжевую революцию» на Украине, США использовали в качестве движущей силы западенский ресурс: но так уж исторически сложилось, что эти люди, ненавидящие Россию и млеющие от Бандеры с Шухевичем, крайне склонны к фашистской идеологии.

Получался тот еще оксюморон – с одной стороны, именно западенцы должны были стать основной нового государственного устройства Украины, что гарантировало ее вечную ненависть к России, а с другой… Никакому приличному политику США не захочется пачкаться в этой грязи.

То есть, пока еще оставалась возможность выставлять «революционеров» в более-менее приличном свете, с ними не чуралась ручкаться та же Нуланд, но когда началась нацистская символика, прославление «подвигов» ветеранов СС и прочая и прочая, то власти США, естественно, предпочли максимально дистанцироваться от «свидомых украинцев».

И вот в этой обстановке Курт Волкер просто незаменим – с одной стороны, он проводит именно ту политику, которая полностью устраивает США и Трампа на Украине, а с другой, он вроде как дистанцирован от высших эшелонов власти.

То есть получается, что фашиствующий режим на Украине поддерживает вовсе и не США даже, а так, Курт Волкер какой-то. На общественных, понимаете ли, началах. А что, имеет право, Америка – свободная страна.

Таким образом, уповать на то, что происходящее на Украине сегодня идет вразрез с чаяниями Дональда Трампа, совершенно не стоит.

Ну а что же до вывода войск из Сирии… Новостной рефрен сегодня такой: все здорово, Россия одержала очередную победу на внешнеполитической арене в Сирии, а если Дональд Трамп разберется с «вашингтонским болотом» (а он разберется!), то нам предстоит еще одна победа – теперь уже на Украине…

Ну, с Украиной мы уже разобрались, а как насчет всего остального? Что же, вывод американских войск из Сирии действительно можно рассматривать как победу. Вот только чью?

Увы, сколько-то беспристрастный анализ ситуации показывает, что Россия в число победителей не входит совершенно точно. Как ни странно, но уход США из Сирии не добавляет РФ ничего, кроме новых проблем.

Давайте попробуем разобраться.

Чего вообще добивались США в Сирии? В сущности, того же, чего они добиваются на всем Ближнем Востоке – контроля над ситуацией. Существовал целый ряд государств, которые осмеливались проводить самостоятельную и не всегда дружественную США политику – Ливия, Египет, Сирия и т.д., причем эти страны потихоньку развивались и обладали отличным от нуля военным потенциалом.

Разумеется, ни в каком случае ни одна из этих стран в отдельности, ни все они в совокупности ничем не могли угрожать США, но все же в Америке решили… скажем так, приручить Ближний Восток.

В качестве инструмента была выбрана так называемая «Арабская весна», то бишь оранжевая революция, если угодно.

Форма ее проведения могла различаться – например, в том же Тунисе все прошло сравнительно мягко, без продолжительной гражданской войны. Но вот в Ливии Каддафи обладал достаточным военным потенциалом, чтобы расправиться с оппозицией, и достаточной решимостью, чтобы этот потенциал применить – поэтому США и их европейские союзники сперва прямым вооруженным вмешательством ослабили военную силу Ливии настолько, чтобы повстанцы получили все шансы на успех.

В Сирии же США исполнили промежуточный вариант – несмотря на отдельные удары, они все же не развернули широкомасштабных военных действий против сирийских вооруженных сил, но всемерно поддержали оппозицию действующему президенту, Башару Асаду.

Иными словами, форма «арабской весны» могла различаться, но суть ее сводилась к тому, чтобы в каждой конкретно взятой арабской стране к власти пришло проамериканское правительство.

И если для этого необходимо развязать в этой самой стране гражданскую войну, в ходе которой ее военный потенциал существенным образом сократится – что ж, тем лучше. У нового демократического правительства будет больше поводов покрепче держаться «за мамкину юбку» Статуи Свободы.

США вполне устраивала ситуация, когда арабские страны будут ввергнуты в хаос и выйдут из него в «ослабленно-проамериканском» виде. Тем не менее, в Сирии «арабская весна» почему-то забуксовала. Почему?

Если по максимуму упростить ситуацию, то в классической арабской стране, подверженной "арабской весне", есть 3 политические силы:

1. Действующий правитель-тиран и поддерживающие его силы и группы населения (для Сирии это, например, алавиты, но не только).

2. Либеральная оппозиция.

3. Радикальные исламисты.

Так вот, США, естественно, делали ставку на представителей либеральной оппозиции – именно их они хотели бы видеть во главе арабских государств. И вот, американские политики ошибочно предположили, что указанная оппозиция в Сирии вполне способна свергнуть Башара Асада при материальной и технической поддержке США, но без масштабной операции «звездополосатых» вооруженных сил.

Однако, очень быстро выяснилось, что Восток – дело тонкое. Ну а американцы никогда не славились утонченностью внешнеполитических стратегий.

Во-первых, оказалось, что силы либеральной оппозиции, даже с помощью США самостоятельно свергнуть Башара Асада неспособны. Во-вторых, выяснилось, что одни из сильнейших представителей оппозиции – сирийские курды – совершенно неприемлемы для Турции, и любые американские заигрывания с ними турецкие союзники по НАТО воспринимают крайне болезненно.

Но турки, по крайней мере, не в восторге и от радикальных исламистов – однако же вынуждены были считаться с тем, что последние воевали с курдами, что Турция приветствовала – отсюда, по всей видимости, и официально нейтральное отношение Турции к ИГИЛ (запрещена в РФ) и даже их неявная поддержка на протяжении некоторого времени, правда, в конце концов все же Турция выступила против них вооруженной силой.

А вот другой союзник США на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, наоборот посчитала для себя необходимым поддержать радикальных исламистов. Сами же США оказались перед той еще дилеммой.

С одной стороны, им с ИГИЛ (запрещена в РФ) и радикальным исламизмом совершенно не по пути, уже хотя бы потому, что последние никогда не станут «ручной арабской обезьянкой» США. Но с другой стороны, либеральная оппозиция Сирии никогда не свергнет Башара Асада, а вот совместно с радикальными исламистами – очень даже может быть, и, собственно, до вмешательства РФ в сирийский конфликт все к этому и шло.

Соответственно, США вынуждены были имитировать решительную борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ): военные операции США, в общем, не мешали радикальным исламистам воевать с войсками Башара Асада, но вызывали естественный негатив в Саудовской Аравии.

В итоге США со своим военным присутствием в Сирии умудрились сесть даже не между двух, а между трех стульев.

Их военное присутствие, действия военного контингента в Сирии были недостаточны для того, чтобы оказать решающую поддержку сирийской либеральной оппозиции, в этом смысле задача США по преобразованию Сирии не выполнялась.

При этом поддержка курдов раздражала одного союзника США на Ближнем Востоке (Турцию), а формальная война с ИГИЛ (запрещена в РФ) – другого (Саудовскую Аравию). Да и вообще, невнятное противостояние бородатым «бармалеям» под черным флагом, при котором ИГИЛ (запрещена в РФ) только усиливалось, совершенно не поднимало реноме США ни на мировой арене, ни среди рядовых американских избирателей.

Тем не менее, США предпочли оставить все как есть. Почему? Да потому, что отряды радикальных исламистов с одной стороны и либеральной оппозиции – с другой, медленно, но верно теснили войска сирийской армии и крах Башара Асада был не за горами.

Между трех стульев, сидеть, конечно, неудобно, но вполне провести там какое-то время, если впоследствии за неудобства воздастся сторицей, а потихоньку все к тому и шло: верные Асаду войска постепенно проигрывали гражданскую войну.

Но вдруг вмешалась Российская Федерация, и оказала военную помощь правительству Сирии, выступив на стороне Башара Асада. И вот этот-то поступок действительно стал победой нашей внешней политики, потому что весьма мощная воздушная группировка, развернутая на базе Хмеймим, сравняла счет, отложив падение действующего президента Сирии на неопределенный срок.

В сущности, появление российских ВКС в Сирии окончательно загнало США в патовую ситуацию. Они не могли решиться на полномасштабное военное вторжение в Сирию (по аналогии с «Бурей в пустыне») еще до того, как там появился российский контингент, а после того пойти на такое стало еще сложнее – отдельные удары крылатыми ракетами и авиацией не в счет, так как они неспособны кардинально изменить ситуацию.

Таким образом, вариант «проложить американскими штыками дорогу к власти для либеральной сирийской оппозиции», не использованный изначально, теперь отпадал окончательно, и «сидение между трех стульев» грозило затянуться навечно.

Военное присутствие США в Сирии раздражало Турцию и Саудовскую Аравию, позволяло обвинять США во многих грехах, включая поддержку ИГИЛ (запрещено в РФ), и нисколько не приближало США к поставленной цели – проамериканскому правительству Сирии.

Создание этой ситуации, собственно говоря, стало политической победой РФ. Но…

Победа эта, конечно же, была далеко не решающей, и за эту победу России пришлось дорого заплатить. Во-первых – жизнями наших воинов, сложивших головы на чужой стороне.

Да, кто-то скажет, что невозможно приготовить яичницу, не разбив яиц, и это, наверное, справедливо – но цена крови, заплаченная гражданами России, меньше от этого не становится.

Во-вторых – в чем-то выиграв, Россия, тем не менее, в чем-то и проиграла: проблема заключалась в том, что в Сирии клубок интересов различных держав сплелся настолько сильно, что, выступив на этом поле, обязательно придется надавить на чьи-то больные мозоли.

Да, Россия спасла Башара Асада и на дала США превратить Сирию в свою марионетку. Но отношения с Турцией, до того – весьма дружественные, сильно испортились, дошло даже до того, что турецкий истребитель сбил наш Су-24.

И не надо думать, что, давя радикальных исламистов, мы улучшаем наши взаимоотношения с Саудовской Аравией, а ведь они достаточно важны для нас в части удержания приемлемой стоимости нефти на мировом рынке.

Безусловно, силовая операция в Сирии сильно подняла международный авторитет РФ – в мире вообще испытывают неподдельное уважение к тому, кто имеет силу и решительность, чтобы ее применить. Но дело в том, что военное вмешательство России очевидно не достигло результата, на который рассчитывали в Кремле - несмотря на ряд важных успехов, правительственные войска Сирии так и не одержали окончательной победы.

Иными словами, этот раунд противостояния США и РФ в Сирии закончился вничью, потому что ни одна из держав не достигла поставленных целей в полном объеме.

США ввергли Сирию в хаос, но не смогли привести к власти проамериканское правительство. Мы смогли сохранить президентское кресло за Башаром Асадом, но не сумели прекратить гражданскую войну.

Почему Россия не справилась со своей «альфа-задачей» на сирийском поле?

Потому что в Сирии находились американские войска? Да ничуть не бывало, мы с ними не воевали – проблема заключалась в том, что на сирийских весах гражданской войны, где на одной чаше расположилась оппозиция, включая радикальных исламистов с той поддержкой, которую ей оказывали США, Турция, Саудовская Аравия и т.д., а на другой – правительственная сирийская армия, появление гирьки под названием «Российские ВКС» привело лишь к тому, что обе этих чаши замерли в шатком равновесии.

И вот – США покидают Сирию. Но много ли изменится с их уходом? Увы, но правительственная армия Асада от этого не станет боеспособнее, да и вряд ли оскудеет рука, поддерживающая сирийскую оппозицию.

Американцы уходят... но уже подзуживают прочие страны на эскалацию конфликта. Так, Дональд Трамп заявил недавно о том, что в настоящее время террористы почти побеждены, но об их остатках могут позаботиться "местные страны", например - Турция.

Иными словами, даже выведя войска, США и далее будут всячески провоцировать военный хаос - и, увы, такие возможности у них имеются.

Следовательно, уход США из Сирии – это вовсе не победа РФ.

По сути дела, США заварили кашу, которую сами расхлебать не смогли – а теперь они «любезно» уступили нам свое место. То есть раньше США тратили время и деньги на содержание воинского контингента, не добивались своей цели, но собирали на себя негатив Турции и Саудовской Аравии – а теперь то же самое предлагается сделать нам. И у нас, похоже, нет возможностей отвертеться.

Уйти из Сирии нельзя – это приведет к падению Башара Асада, и получается, что все наши потери – в людях, в отношениях с Турцией и Саудовской Аравией, в деньгах, наконец – все это зря, а весь наш авторитет, который мы приобрели в глазах других стран (да в том же Иране), рухнет в одночасье. Тогда США быстро добьются своего, победив нас в этом раунде геополитической борьбы.

Разворачивать воинскую группировку в десятки тысяч бойцов, чтобы силой российского оружия сокрушить сирийскую оппозицию, мы не будем по множеству внутри- и внешнеполитических причин – это не считая того, что мы физически не сможем перебросить и снабжать такие силы в Сирии.

Поддержание текущего статус-кво, то есть вести бесконечную гражданскую войну в Сирии – это путь в никуда, который России совершенно не выгоден. И если раньше американцы своими действиями вызывали недовольство турков и саудитов, то теперь «ихтамнет», а вот мы – есть, и все шишки будут адресованы нам.

Иными словами, США любезно уступили нам свое место между тремя стульями – и в чем же тут победа РФ?

Уход США стал бы победой России лишь в том случае, если бы после вывода американских войск появились предпосылки для разгрома оппозиционных войск и завершения гражданской войны, то есть достижения главной цели РФ в этом конфликте, но таких предпосылок пока не видно.

Эффективность сирийской правительственной армии совершенно не поражает воображения, она очевидно устала и малобоеспособна даже при поддержке российских ВКС. А Турция совершенно не желает видеть никаких курдских автономий, Израиль стремится не допустить усиления влияния Ирана, Саудовской Аравии все еще близки идеи радикального исламизма и все это они готовы воплощать на территории Сирии.

В этом отношении уход США может даже оказаться спусковым крючком, например, для Турции, которая все же придерживала коней относительно тех курдских группировок, которые считались американскими союзниками, а американские политики будут "нажимать рычаги" и подталкивать...

Если Российская Федерация сможет с честью выпутаться из этого, не побоимся этого слова, змеиного клубка – вот тогда да, тогда действительно РФ одержит огромную геополитическую победу и кардинально укрепит свои позиции на Ближнем Востоке.

Но сегодня, когда американцы готовятся выводить войска из Сирии, никакой победы для нас еще нет. Наоборот!

В шахматной партии, где на сирийской «доске» расставлены «фигуры» РФ и США, до сих пор удерживалось шаткое равновесие, и вот сейчас наш противник всего лишь одним остроумным ходом улучшил свое положение. Сможем ли мы ответить тем же – покажет будущее.

Автор: Андрей из Челябинска