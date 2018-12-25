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Администрация тюрьмы в США продлила Бутиной срок содержания в изоляторе

07:07 25.12.2018
Мария Бутина
Фото с офстраницы во Вконтакте
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Срок содержания пошедшей на сделку со следствием россиянки Марии Бутиной в одиночной камере в американской тюрьме в очередной раз продлен, пишет РИА Новости со ссылкой на советник-посланника посольства России в США Сергея Трепелкова.

"В среду планируется очередное посещение Марии Бутиной сотрудниками посольства", - добавил представитель дипмиссии.

По словам отца Бутиной, администрация тюрьмы в США продлила ей срок содержания в изоляторе до 26 декабря.

"Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней - до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", - цитирует его слова газета "Известия".

Бутин считает содержание дочери в одиночной камере изолятора абсурдным.

"У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления - это единственное для меня объяснение действий американской стороны", - уточнил он.

Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, ранее пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум пять лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.

По словам президента Владимира Путина, для обвинений в адрес Бутиной в США нет никаких оснований, ей не в чем признаваться, так как никаких заданий в интересах России она не выполняла. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что власти США вынудили Бутину расписаться под нелепыми обвинениями, создав невыносимые условия содержания и угрожая длительным тюремным сроком.

Темы: Дело Марии Бутиной, США
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 11:37
Гость: ***

Мы всё хотим казаться хорошими и правильными. В пиндоском Голливуде для русских таких сценариев не бывает.
25.12.2018, 09:21
Гость: ***

Не пора ли нам к Новому году посадить старичка Познера, это он распространил клевету что у нас нет секса. У дедушки тройное гражданство и уже сколько лет он по ТВ несет чего попало. Пиндосы его за это давно выкинули на улицу. Да вот со старушкой Л.Алексеевой то же опоздали. Приставилась мученица.
А то получится как с Луной, опять опоздаем.
25.12.2018, 08:50
Гость: stalker

Это просто издевательство над гражданкой России. Притом издевательство преднамеренное, циничное. И причина в том, что со стороны российского государства реальной поддержки и защиты наших граждан, оказавшихся в подобной ситуации мы не видим. Безнаказанность США поощряет эту страну на новые действия. А вот если бы в России арестовали бы парочку американских граждан по примеру Китая, американцы бы дважды подумали прежде чем подобное совершить. Уважение должно быть обоюдным. А если его нет, любые средства хороши.
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