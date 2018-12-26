Биооружие: США превращают украинцев в подопытных крыс

Киев разрешил Пентагону заразить опасными вирусами Одессу и Крым. Откровенно военные объекты скрываются за вывесками «медицинских центров»



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Если американцы в Крыму всерьез планировали разместить военную базу, поставить компоненты системы ПРО, открыть разведшколу, секретную тюрьму ЦРУ (вероятно взамен той, которую пытался закрыть Барак Обама в Гуантанома) и уже видели полуостров своей вотчиной, то не удивителен и факт обустройства там биологической лаборатории.

Тут скорее больше удивляет тот факт, что сведения о секретном объекте, исследования на котором финансировались Пентагоном, обнародован только сейчас, а не в 2014 году, после обнаружения смертельной находки.

Будем надеяться, что ящики с биоматериалами простояли все это время опечатанными и в них никто не копался, а уж тем более не пытался вывезти за границу изначальному заказчику.

О находке ящиков с биоматериалами в Симферополе рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оказалось, что на территории бывшей когда-то советской противочумной станции хранились готовые к отправке ящики с биоматериалами.

Сама лаборатория финансировалась Пентагоном и ее сразу сравнили с аналогом - биолаборатории Грузии - Центром Лугара, где активно собирали образцы крови и ДНК российских граждан и ставили опыты над людьми.

«104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей, - перечислила Попова то, что было обнаружено в ящиках. - Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу».

О том, что в американскую биолабораторию в Симферополе везут вирусы со всей Европы было известно еще в 2013 году, если не ранее. Тогдашние украинские власти в Крыму на сам факт проводимых «исследований» закрывали глаза, тем более, что исправно получали арендную плату.

Что творилось за стенами модернизированной и активно действующей лаборатории никого не интересовало, да и не пускали американцы на «объект» посторонних.

Одним из немногих, кто выступал против разворачивающегося в стране американского проекта был руководитель «Украинской (Крымской) противочумной станции» Александр Хайтович. (Александр Борисович с 2016 года является председателем Крымского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества микробиологов и паразитологов.)

Так вот, Хайтович небезосновательно считал тогда, что «концепция направлена на то, что Украина частично или полностью теряет независимость по изучению этих проблем на своей территории, а система биологической безопасности и генетическая характеристика опаснейших патогенов станет известной структурам других государств и может быть использована для биотеррористической деятельности, что может привести к серьезным международным инцидентам с последующим обвинением государства в международном биологическом терроризме».

И это, заметим, мнение не пророссийского политика, а украинского на тот момент ученого - доктора медицинских наук, профессора, который, образно говоря, «зубы съел на чуме».

Он сразу увидел реальность угрозы, которая заключалась в неконтролируемом потоке производства и распространения смертельно опасных штаммов. Кому они могли попасть в руки и где могло «выстрелить» биологическое оружие? Украинские власти не захотели услышать мнение ученого и американский проект был успешно запущен.

Появление американской биолаборатории в Симферополе особо не афишировалось - ее открыли в помещениях прежде действовавшей противочумной станции без фанфар и разрезания красной ленточки. Просто завезли необходимое оборудование, список которого составлялся в Пентагоне, и приступили к работе с вирусами, большая часть которых поставлялась из Европы.

Врачи, которые колдовали с штаммами, а это были и американские, и украинские сотрудники, получавшие приличные гранты, предпочитали помалкивать о своей деятельности. А попасть на «объект» посторонним было невозможно - это закрытая территория.

Когда все-таки стало известно о проводимых работах, сюда зачастили гости из Киева, в том числе и министр здравоохранения Раиса Богатырева, убеждавшие, что все будет хорошо, просто пришел грант и по нему будут вестись работы специалистами высокого уровня. Тему протестов закрыли, а само производство смертоносных штаммов расширилось.

В данном контексте интересно расследование об опытах США на территории Одесской области журналиста Аси Ивановой-Зуан из Болгарии. Она в частности утверждает, что Украина стала рекордсменом по количеству американских биолабораторий на своей территории (вероятно, что их более 10).

Откровенно военные объекты скрываются за вывесками «медицинских или научно-исследовательских центров», расположенных в большинстве случаев вблизи границы с Россией.

Деятельность этих секретных центров, создающих опасные вирусы, защиты против которых пока не существует, никем не контролируется, а сотрудники-американцы неприкосновенны и защищены дипломатическим статусом.

«Украинцы стали подопытными кроликами американцев, - констатирует болгарский журналист. - В Одесской области несколько раз были зафиксированы вспышки сибирской язвы, о которых впоследствии предпочли говорить как о заболеваниях атипичной пневмонии».

К слову и отечественный Роспотребнадзор недавно предупреждал о вспышке сибирской язвы именно в Одесской области, предупреждая россиян, которые планируют поездки в соседнее государство.

Немногим ранее, в сентябре 2019 года, еще одна болгарский журналист Диляна Гайтанджиева поведала об изготовлении биологического оружия в лаборатории в Грузии, которую патронирует США.

«Мы с уверенностью можем утверждать, что к перевозке крови и патогенов причастны американские дипломаты, - говорит Диляна. - Хотя секретная военная программа и проводится в Грузии, цель то вовсе не Грузия. Согласно моим выводам - это Россия, Китай или Иран. Это программа с миллиардными затратами. Вы правда думаете, что США потратят эти деньги в пустоту?».

Подтверждением этих слов могут служить и выложенные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе в Сеть документы, подтверждающих нарушение Соединенными Штатами международных конвенций по химическому и биологическому оружию.

В них, в частности, есть свидетельства о смертельных экспериментах над грузинскими гражданами в лаборатории центра имени Лугара, проводимых военно-медицинской группой США.

В отчетах об испытаниях говорится, что 30 декабря 2015 года при испытании препарата Sovaldi (применяется при лечении Гепатита-С) умерло 30 человек - их имена неизвестны, испытуемые проходят в отчетах под кодовыми номерами.

Нельзя исключить, что и американская биолаборатория в Симферополе принесла бы полуострову «чуму на вашу голову», если бы не была закрыта в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что США, вопреки международным обязательствам, возможно, ведут работы над биологическим оружием.

На основе полученных данных, он пришел к выводу, что в центре Лугара проводятся исследования в области атипичных форм чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми.

Он также выдвинул предположение о том, что вспышки крымской лихорадки и африканской чумы свиней на юге России связаны с деятельностью лаборатории.

- Да это изначально было известно, - отмечает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

- Планы по открытию таких лабораторий были озвучены давно. Крым там фигурировал. Кстати, планировали американцы открыть такую лабораторию и под Харьковом. Но там были протесты против этого…

- Сколько всего таких баз может функционировать на территории Украины?

- Я не знаю точно, сколько лабораторий действует на данный момент. Но первую торжественно открыл в Одессе посол США ещё в далеком 2010 г. И кстати, с тех пор Одесская область стала очагом массы эпидемий доселе неведомых или давно забытых болезней. Совпадение?

- Получается, что от этого страдают сами граждане Украины. И власти идут на это?

- Украинским властям чихать на здоровье своего народа. Доказательством тому является нахождение гражданки США на посту министра здравоохранения. Недаром в народе ее прозвали «Доктором Смерть».

- Где еще могут находиться такие лаборатории? В чем географический смысл их размещения?

- Эти лаборатории размещаются в разных республиках вдоль границы России в рамках программы Пентагона по снижению военных угроз. Вы же понимаете, что снижать угрозы они собираются для себя. Почему-то такие лаборатории в США размещают в пустынях, подальше от людей. А в Одессе она построена в центре города.

- В Крыму США планировали ограничиться этой лабораторией или хотели еще чего открыть?

- Конечно, рано или поздно Штаты планировали создать в Крыму военную базу. Сразу после ухода Черноморского флота, на что на Западе надеялись.

По словам политолога Ивана Лизана, тему с биолабораториями освещать начали отнюдь не в этом году - история длится уже несколько лет.

- На новый виток она вышла с началом Холодной войны 2.0. Плюс российские специалисты недавно получили доступ к аналогичной армянской лаборатории.

То есть «наверху» решили, что эту информацию можно сделать публичной. Зачем — непонятно. Может что бы привлечь к ней повышенное внимание не только внутри страны, но и за её пределами, может что бы упредить какие-то возможные провокации. Мы можем только гадать о мотивах.

- По словам Поповой, на Украине действуют 11 лабораторий, аналогичных центру Лугара в Грузии. По некоторым данным, такие базы могут располагаться в Харькове и Одессе. Может ли это быть правдой? Есть ли смысл размещения их именно в регионах Юго-востока?

- Да, это правда, они там есть. Их не на ровном месте создавали - Юго-Восток страны был густонаселён и индустриально развит поэтому там располагались ещё в советские времена биолаборатории, чью инфраструктуру использовали американцы. Естественно, с позволения республиканских властей.

Чем подобные лаборатории (особенно в Крыму) теоретически могли быть опасными для России?

- Тем, что там могут проводить исследования штаммов болезнетворных микроорганизмов и превращать их в бактериологическое оружие. Но не стоит впадать в паранойю и видеть во всех эпидемиях руку Госдепа: мы сами во многом виновны - разрушили системы санитарного и эпидемиологического контроля, пустили на самотёк вакцинацию, провалили информационную работу с людьми.

Ярче всего это видно на примере Украины, где и никакого биооружия не нужно — половина молодёжи не привита от кори и краснухи, которые уже приобрели характер эпидемии, а 70% населения является носителями палочки Коха, то есть потенциальными пациентами тубдиспансеров.

- Почему украинские власти не боятся размещать подобное на своей территории? Чего они этим добиваются?

- А им всё равно: во времена Януковича добили санэпидемстанции, оптимизировав их, Аваков уничтожил ветеринарную милицию - во многих регионах некому контролировать режим карантина при вспышках Африканской чумы свиней.

Украинскую власть в принципе не интересует ничего кроме денег, а борьба с всякими вирусами и бактериями требует лишь расходов. Поэтому отдать лабораторию американцам - логично и разумно с позиции украинской компрадорской олигарихии. Во-первых, так на неё деньги не нужно тратить. Во-вторых, сюзерен будет доволен. В-третьих, он белый, умный и ему виднее, а местных «яйцеголовых» можно и не слушать - они не являются носителями прогрессивного мышления.

Вот примерно так оно и вышло.

Впрочем, далеко не все склонны доверять информации, озвученной главой Роспотребнадзора. Так главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов сомневается в том, что она соответствует действительности.

- Я считаю, что фантазии пропагандистской машины надо как-то ограничивать. Иначе вместо образа солидной страны мы создадим себе имидж второй Украины, где официальные лица могут позволить себе нести любую чушь, лишь бы погуще и поароматней.

Возможно, госпоже Поповой не дают покоя лавры Онищенко, который навеки прославил свое имя разными экстравагантными заявлениями, но это не лучший пример.

Ну, прикиньте, на старинной и вполне уже бессмысленной противочумной станции спустя пять лет после присоединения Крыма к России вдруг находят какие-то образцы и какие-то документы… Хорошо не библиотеку Ивана Грозного, ей богу…

- Главный санитарный врач России уверена, что появление такого центра в Крыму создало бы очень высокие биологические риски для всего региона. Украинские власти пошли бы на это?

- Украинские власти, понятно, пошли бы на что угодно, стоило поманить их какой-нибудь невеликой суммой, особенно в долларах США. Однако ж исследовательский центр навряд ли мог представлять такой уж источник повышенной опасности - это даже если такие планы имелись.

Вообще противочумная станция в Симферополе находится в центральной части города - не самое лучшее место для лаборатории, работающей с особо опасными материалами. Так что само такое решение представляется весьма странным, гораздо проще было бы открыть исследовательский центр на свободной территории вдали от жилья, таких мест в Крыму достаточно, но еще больше их на материковой Украине.

- Вот, кстати, по словам Поповой, на Украине действуют 11 лабораторий, аналогичных центру имени Ричарда Лугара в Грузии. Как давно? Чем они занимаются? Действовали ли они до «Майдана» или появились позже?

- Возможно, я не располагаю особо секретной информаций ни от спецслужб США, ни от СБУ. В принципе, еще во времена премьерства Тимошенко, когда СБУ возглавлял Турчинов, украинские власти пошли на размещение на своей территории секретных тюрем ЦРУ, где массово нарушаются права человека, что запрещено на территории Штатов, и поэтому они выводят подобные учреждения в третьи страны.

То же самое и с лабораториями, работающими с особо опасными материалами. Так что размещение секретных лабораторий США на территории Украины вполне возможно. Однако Украина относится к странам с внутренне нестабильными режимами, что делает размещение на ее территории секретных объектов весьма рискованным.

- А что Грузия? Почему она согласилась на размещение подобных объектов на своей территории?

- Обычно страны-лимитрофы не спрашивают, с чем там они не согласны. Грузия получила кучу денег от Запада на развитие своей инфраструктуры, и находится теперь в неоплатном долгу. Но даже неоплатные долги надо как-то компенсировать, так что им сказали, а они взяли под козырек. Это называется «независимостью».

- Что еще американцы могли разместить в Крыму? Насколько присоединение Крыма произошло вовремя? Чем грозило промедление весной 2014-го?

- Я не думаю, что Крым сам по себе очень уж ценная территория для размещения чего-либо. Он для России важен, поскольку представляет собой идеальную базу для черноморского флота - для защиты от угрозы с юга. Но для базы, которая бы была нацелена вглубь континента Крым место неудобное.

Тут риск был в том, что окажись эта территория под американским влиянием, российского флота там бы уже не было, а создание новой базы на Черном море - это очень сложная задача. Севастополь в этом плане идеален, к тому же его коммуникации строились 150 лет.

Хотя, конечно, станции слежения и прочая разведывательная техника в Крыму бы стояла — она и сейчас стоит там, только наша.

Что касается промедления - критичным был выход Крыма из-под украинской юрисдикции, это надо было делать немедленно. А вот присоединение к России произошло слишком торопливо, без учета множества возникших потом сложностей.

Возможно, на первое время можно было бы ограничиться признанием и подписанием договоров о российской базе, о военно-техническом сотрудничестве и так далее, а присоединение провести позже, без явной конфронтации с западом по этому поводу. Но сейчас этот разговор бессмыслен - что случилось, то случилось.

А вот промедление с введением миротворческого контингента на Донбасс, и позже вообще отказ от этого - это была серьезная ошибка, которая больше, чем преступление.

Автор: Дмитрий Родионов; Виктор Сокирко