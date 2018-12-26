Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

15:30

Срок действия военного положения, введенного 26 ноября в областях Украины, граничащих с Россией, истек сегодня в 14.00 (15.00 мск), объявил украинский президент Петр Порошенко.

Военное положение было введено в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей украинских ВМС. Соответствующее решение одобрила Верховная рада Украины и утвердил Порошенко. Особый режим действовал в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, напоминают «Ведомости».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда украинские военные корабли попытались пройти через него из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Российские пограничники с применением силы задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», заявив, что те не реагировали на требования об остановке и не предупредили Москву о своих планах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уточнила, что корабли незаконно вошли в российские воды и опасно маневрировали.

Вместе с кораблями были задержаны их экипажи, всего 24 человека. Сейчас они находятся в московских СИЗО. ВМС Украины настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив. Действия России Киев назвал «откровенно агрессивными».