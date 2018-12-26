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Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

15:30 26.12.2018
Фото с сайта wikipedia.org
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Срок действия военного положения, введенного 26 ноября в областях Украины, граничащих с Россией, истек сегодня в 14.00 (15.00 мск), объявил украинский президент Петр Порошенко. 

Военное положение было введено в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей украинских ВМС. Соответствующее решение одобрила Верховная рада Украины и утвердил Порошенко. Особый режим действовал в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, напоминают «Ведомости».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда украинские военные корабли попытались пройти через него из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Российские пограничники с применением силы задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», заявив, что те не реагировали на требования об остановке и не предупредили Москву о своих планах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уточнила, что корабли незаконно вошли в российские воды и опасно маневрировали.

Вместе с кораблями были задержаны их экипажи, всего 24 человека. Сейчас они находятся в московских СИЗО. ВМС Украины настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив. Действия России Киев назвал «откровенно агрессивными».

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 23:38
Гость: русский

В Байкале - это у них была программа-минимум, а после литра горилки "на рыло" - только Тихий Океан им для этого подавай )))
26.12.2018, 22:52
Гость: гость

Что-то я не врубаюсь, а что 30 дней уже прошли?
26.12.2018, 21:17
Гость: Alex202

Давеча "эксперты" янки писали что Россия нападет на Рождество. Тут и этот отменил. Похоже реально ударят. Тем более и виновного уже назначили.
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