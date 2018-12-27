]]> ]]>
Главная В мире Новости

СНБО Украины ввел санкции против российских политиков и компаний

08:00 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также за инцидент в районе Керченского пролива, пишет "Интерфакс"

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - сообщает пресс-служба СНБО Украины в среду вечером по итогам заседания.

Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к задержанию украинских моряков близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и удерживанию их в российских СИЗО.

При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2018, 09:07
Гость: личный опыт

"санкции украины" - это уже даже не анекдот, это - просто порнография какая-то.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.