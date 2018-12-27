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Почти половина европейцев обвиняет власти в коррупции

12:26 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти каждый второй житель Германии, Франции, Великобритании и США отмечает высокий уровень коррупции среди чиновников в своиъ странах, пишет РИА Новости со ссылкой на данные соответствующего опроса.

Участников опроас попросили оценить уровень коррупции в высших органах власти от высокого к низкому. Так, в США 60% респондентов назвали уровень коррупции значительным. Аналогичное мнение высказали 52% французов, 41% британцев и 34% немцев.

Отмечается, что данные страны входят в топ-25 свободных от коррупции стран по версии рейтинга Transperancy International, составленного в 2017 году. Строже всего к моральному облику властей относятся люди младже 35 лет, причем во всех странах.

Опрос проводился с 9 по 20 августа, в нем приняли участие 4033 респондентов.

Темы: Европа, Борьба с коррупцией в мире, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 23:36
Гость: Европейцу

А что, компания "Українське сало на експорт" купила компьютер и подключилась к интернету?

Европеец, ты балабол с первичными, но уже стойкими признаками деменции.
Ты и в Чехии работал, и в Венгрии, в то же самое время в Германии был, да и в Австрии и во Франции засветился.
"Да, хитроват наш дон Томео, да и политик изрядный!"
27.12.2018, 23:19
Гость: Алексу 202

Она не свои же платит. Но халяву любит ... в России таких поискать надо..
27.12.2018, 21:51
Гость: Шабли, опять тупишь

Да и страна твоя в разы меньше. Тем более, я уже как-то писал тебе - Словакия страна маленькая, слабая и незначительная. Отсюда и масштабы не те.
Прошу прощения у Время Ч. за то,что бесцеремонно вклинился. Не удержался.
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