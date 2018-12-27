Почти половина европейцев обвиняет власти в коррупции

12:26

Почти каждый второй житель Германии, Франции, Великобритании и США отмечает высокий уровень коррупции среди чиновников в своиъ странах, пишет РИА Новости со ссылкой на данные соответствующего опроса.

Участников опроас попросили оценить уровень коррупции в высших органах власти от высокого к низкому. Так, в США 60% респондентов назвали уровень коррупции значительным. Аналогичное мнение высказали 52% французов, 41% британцев и 34% немцев.

Отмечается, что данные страны входят в топ-25 свободных от коррупции стран по версии рейтинга Transperancy International, составленного в 2017 году. Строже всего к моральному облику властей относятся люди младже 35 лет, причем во всех странах.

Опрос проводился с 9 по 20 августа, в нем приняли участие 4033 респондентов.