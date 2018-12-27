Австрийский журналист попросил защитить его от угроз на Украине

11:49

Австрийский журналист Кристиан Вершюц, работающий на Украине, попросил власти Вены защитить его и его команду от украинских националистов.

Как пишет "Российская газета", обращение журналиста опубликовала газета Kronen Zeitung.

По словам Вершюца, радикально настроенные группировки преследуют всех, кто подвергает критике местные власти. Он и его коллеги то и дело получают угрозы, заставляющие опасаться за свою жизнь.

"Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", - написал, в частности, он.

Журналист также рассказал, что представителям СМИ крайне сложно работать на Украине. Так, им часто отказывают в аккредитации и угрожают физической расправой. Он добавил, что западные страны знают о происходящем в стране, и призвал их прекратить "молчание ягнят".

Также он попросил правительство Австрии и руководство телеканала ORF, на которое он работает, повлиять на Киев, и в частности, добиться удаления записи о себе, как об "агенте Кремля" на одном украинском интернет-ресурсе.