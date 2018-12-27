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Австрийский журналист попросил защитить его от угроз на Украине

11:49 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Австрийский журналист Кристиан Вершюц, работающий на Украине, попросил власти Вены защитить его и его команду от украинских националистов.

Как пишет "Российская газета", обращение журналиста опубликовала газета Kronen Zeitung.

По словам Вершюца, радикально настроенные группировки преследуют всех, кто подвергает критике местные власти. Он и его коллеги то и дело получают угрозы, заставляющие опасаться за свою жизнь.

"Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", - написал, в частности, он.

Журналист также рассказал, что представителям СМИ крайне сложно работать на Украине. Так, им часто отказывают в аккредитации и угрожают физической расправой. Он добавил, что западные страны знают о происходящем в стране, и призвал их прекратить "молчание ягнят".

Также он попросил правительство Австрии и руководство телеканала ORF, на которое он работает, повлиять на Киев, и в частности, добиться удаления записи о себе, как об "агенте Кремля" на одном украинском интернет-ресурсе.

Темы: Украина, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 20:30
Гость: смешнО

Живи-работай в Австрии и будет тебе защита.. и Счастье.
27.12.2018, 20:05
Гость: рептиловод

Ха, выращеный на ваших западных ценностях крыс стал кусаться ? Если бы не было примеров в истории можно было бы и посочувствовать. Однако теперь ваш рептилоид и, ваши проблемы,но предупреждаю, загнаные в угол крысы часто атакуют.
27.12.2018, 17:41
Гость: Северин Наливайко

Плохо,конечно,что австрийскому журналисту мешают работать на Украине.Но на
шоу Шапиро выступают совершенно безбашенные субъекты типа нехорошего человека
из зраиля Янкелю Кедми,который на синагог-шоу своего друга Шапиро(Соловья)начал
рыдать,лить крокодиловы слезы.Это ненормальный,выживший из ума старикан и
судя по его лживым и тупым высказываниям,он человек явно неадекватный.Любимая его тема- натравливание
русского народа на украинцев,коих этот шепелявый "Демосфен" люто ненавидит и
искренне желает украинскому народу куда-нибудь исчезнуть.Этот зраильский
эксперт считает всех украинцев виновными в расправе над своими соплеменниками и ее военной мощи,но -это все вранье.Его-же лживые,некомпетентные прогнозы никогда не сбываются,но Янкель не моргнув глазом,на следующих посиделках оправдывает
свои липовые предыдущие прогнозы по известному принципу:
"Хоть плюй в глаза — и то Божья роса".Хочу спросить Янкеля Йословича:А может-быть ты готов ответить(морально) за делишки своих родственников:Хатаевича,Землячки(Залкинд),Агранова(Соренсона),Бермана и д.р.
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