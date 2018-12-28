ЕС опубликовал решение о продлении экономических санкций против России

17:12

Евросоюз опубликован документ, продлевающий секторальные санкции в отношении России ещё на полгода. Документ опубликован в официальном журнале ЕС. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после его официального размещения.

Решение о продлении секторальных санкций ЕС принял 21 декабря. Под ограничения попадают пять российских банков, три экономические компании и оборонно-промышленного комплекса.

«21 декабря 2018 года ЕС продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что «никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет». «Решение вступит в силу на следующий день после публикации [29 декабря]», – говорится в документе.

Впервые под санкции попали в 2014 году физические и юридические лица, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины.

Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным приостанавливать запреты и продлевает санкции. Всего в санкционном списке около 200 российских граждан, а также разных компаний, работающих в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

Под ограничениями находятся в том числе главы обеих палат Федерального собрания, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, целый ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщает «Право.ру».

В отношении России есть и отдельные ограничительные меры, которые распространяются на конкретные секторы экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (до 23 июня 2019-го).