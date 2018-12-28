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ЕС опубликовал решение о продлении экономических санкций против России

17:12 28.12.2018
Флаг ЕС
Фото с сайта pixabay.com
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Евросоюз опубликован документ, продлевающий секторальные санкции в отношении России ещё на полгода. Документ опубликован в официальном журнале ЕС. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после его официального размещения.

Решение о продлении секторальных санкций ЕС принял 21 декабря. Под ограничения попадают пять российских банков, три экономические компании и оборонно-промышленного комплекса.

«21 декабря 2018 года ЕС продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что «никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет». «Решение вступит в силу на следующий день после публикации [29 декабря]», – говорится в документе.

Впервые под санкции попали в 2014 году физические и юридические лица, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины.

Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным приостанавливать запреты и продлевает санкции. Всего в санкционном списке около 200 российских граждан, а также разных компаний, работающих в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

Под ограничениями находятся в том числе главы обеих палат Федерального собрания, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, целый ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщает «Право.ру».

В отношении России есть и отдельные ограничительные меры, которые распространяются на конкретные секторы экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (до 23 июня 2019-го).

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 23:56
Гость: Европеец

В качестве позитивного жеста я отозвал свои санкции против РФ - начал покупать краски Ладога.
Они качественны и раза в 3 дешевле наших. Но если опять арестуете какой нибудь военный пароход Украины - покупать перестану. ;(
28.12.2018, 22:53
Гость: Alex202

"так сильно обидел на Украине"
*
Они себя обидели, когда фашистов в свои герои записали. А об этом хоть большими, хоть маленькими буквами писать - сути не изменит.
28.12.2018, 22:28
Гость: Александр из Берлина

К какой части украинцев ты принадлежишь к ЗДОРОВОЙ или НЕ ЗДОРОВОЙ с изуродованной психикой?

50 % Украинцев, это здоровая часть Украинцев, те для которых русские люди это братский дружественный народ
с общими историческими корнями (фактически один народ) и для них русский язык, русская культура является своими, также как и украинский язык и украинская культура, и Бандера и Шухевич для них враги, и для меня вот такие украинцы близкие люди.

Другие 50% Украинцев это Украинцы - не здоровая часть общества с изуродованной психикой и для них всё русское чуждо, Бандеры и Шухевич для них герои и ты судя по твоей реакции к ним принадлежишь.

А насчёт познания про Украину. Погугли, твои же бандеровские друзья сами выставляют записи и ВИДЕО. Твой парламент - РАДА как себя ведут, деруться, какие законы принимают.

Всё есть в интернете:

1. Сожжёные милиционеры БЕРКУТА во время переворота в Киеве 2014
2. Сожжёные люди в Одессе в доме профсоюзов, те которые были против Майдана.
3. Убийство милиционеров в2014 в Мариуполе.
4. Остановка автобусов с антимайдановцами, их избиение и убийство.
5. РЕйдоровские тахваты православных церквей с избиением священников и прохожан.
6. Искуственное создание православной ПОРОШЕНКОВСКОЙ церкви.
7. Переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича.
8. Всеобщая БЕСОВЩИНА типа декоммунизации, лениноповала, люстрации, избиения несогласных.
9. Профашистские организации типа СВОБОДЫ, С14, Правый сектор.

Теперь ПОРОХОБОТ попробуй возрази?
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